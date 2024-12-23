Припинення транзиту газу з РФ через Україну: експерт пояснив, чи можна його продовжити під виглядом палива з інших країн

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вдатися до обману в плані походження обсягів газу, особливо коли йдеться про мільярди кубометрів - неможливо. Можливо закрити очі, можливо ввести в оману, себто свідомо вдати, що хтось чогось не розуміє. Але повірте, що коли мова йде про мільярди кубометрів, то й джерело їхнього походження завжди зрозуміле. Звідки вони походять завжди зрозуміло", - сказав він.

Олександр Харченко такого наголосив, що російський Газпром перебуває у не найкращому фінансовому становищі, тому його треба "добивати".

"Я, чесно кажучи, не вірю, що Росія пропустить через свою територію якісь обсяги газу для того, щоб транспортувати їх далі в Європу від будь-якої іншої країни. Газпром в жахливому фінансовому стані. Росія вже підвищила тарифи на газ всередині країни на 28% і оголосила ще про 30%. І вони залишаються збитковими і в жахливому фінансовому стані. Їх треба добивати, і ми зобов’язані це зробити", - вважає директор Центру досліджень енергетики.