У РФ заявили про атаку майже 60 дронів: вибухи лунали на Кавказі, у Казані обмежили роботу аеропорту
Протягом минулої ночі російська ППО нібито знищила 59 українських безпілотників над 5 регіонами та Азовським морем. Зокрема, вибухи лунали на території самопроголошеної Південної Осетії
Про це звітує російське міністерство оборони.
За їхніми даними, 26 БПЛА були нібито збиті над територією Білгородської області, 23 - над Воронезькою областю, по три дрони - над територіями Курської, Брянської та Тамбовської областей, та ще один безпілотник - над акваторією Азовського моря.
За даними тг-каналу SHOT, уранці вибухи лунали в Осетії. Ймовірно, дрон намагався влучити у телевежу у Владикавказі.
Крім того, аеропорт Казані тимчасово припинив приймати та відправляти рейси "з метою забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден". Попередньо це пов'язано із загрозою атаки БПЛА на регіон.
- Тим часом удень 24 грудня та в Різдвяну ніч 25 грудня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. Також було зафіксовано пуск ракет. Унаслідок атаки є постраждалі та руйнування. Детальніше про наслідки обстрілів читайте за посиланням.
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