У РФ заявили про атаку майже 60 дронів: вибухи лунали на Кавказі, у Казані обмежили роботу аеропорту

Про це звітує російське міністерство оборони.

За їхніми даними, 26 БПЛА були нібито збиті над територією Білгородської області, 23 - над Воронезькою областю, по три дрони - над територіями Курської, Брянської та Тамбовської областей, та ще один безпілотник - над акваторією Азовського моря.

За даними тг-каналу SHOT, уранці вибухи лунали в Осетії. Ймовірно, дрон намагався влучити у телевежу у Владикавказі.

Крім того, аеропорт Казані тимчасово припинив приймати та відправляти рейси "з метою забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден". Попередньо це пов'язано із загрозою атаки БПЛА на регіон.