Україна просить Червоний Хрест верифікувати перебування в полоні РФ 18 українців, із якими Кадиров зняв відео
Україна звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста через відео очільника Чечні Рамзана Кадирова, де він спілкується з українськими військовополоненими
Про це повідомляє уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.
За його словами, під час аналізу відкритих джерел виявлено відеозапис, розміщений проросійськими інформаційними ресурсами, на якому зафіксовано спілкування голови Чеченської Республіки РФ Рамзана Кадирова з полоненими військовослужбовцями Збройних Сил України.
Є висока ймовірність перебування цих військовополонених на території Чечені, зауважив Добросердов.
При цьому зазначається, що Україна має підтвердження перебування в полоні лише частини осіб, зафіксованих на відео. Однак, щодо 18 захисників України, про яких йдеться у матеріалі, офіційного підтвердження через Червоний Хрест наразі не отримано, поінформував уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти.
"За результатами опрацювання указаного відео Уповноваженим направлено лист до МКЧХ з метою перевірки достовірності відомостей щодо перебування 18 осіб на підконтрольній РФ території", - звітував Добросердов.
Він також розповів, що загалом у 2024 році проведеним моніторингом та аналізом соціальних мереж, месенджерів та інтернет-ресурсів встановлено 1062 особи, які вважалися зниклими безвісти, та яких взято в полон країною агресором.
- Станом на кінець жовтня 2024 року з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну повернули 184 тіла загиблих у російському полоні українців, серед них 169 військових і 15 цивільних.
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