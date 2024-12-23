З початку масштабної війни в полоні РФ померли щонайменше 184 українці
Станом на кінець жовтня 2024 року з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну повернули 184 тіла загиблих у російському полоні українців, серед них 169 військових і 15 цивільних
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими Медійній ініціативі за права людини.
Зазначається, що з 24 лютого 2022 року Медійна ініціатива за права людини задокументувала свідчення 122 захисників та захисниць України, які перебували у російському полоні. У свідченнях йдеться про систематичні катування, ізоляцію від зовнішнього світу, відмову у наданні належної медичної допомоги.
Документатори МІПЛ також зібрали чимало свідчень про смерті військовополонених у місцях несвободи. Здебільшого вони спричинені катуванням.
Так, за їхніми даними, від початку великої війни в російському полоні померли щонайменше 184 українці, зокрема 169 військових та 15 цивільних.
Про смерті військовополонених йдеться і у 40-му звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. З 1 березня 2023 року по 31 серпня 2024 року місія зафіксувала смерть 10 українських військовополонених (усі з них - чоловіки) і одного утримуваного медичного працівника.
Серед 169 тіл загиблих у полоні військовослужбовців, які повернули до України, зокрема 55 тих, хто загинув від вибухів в Оленівській колонії.
- Станом на 16 грудня російські окупанти утримують в полоні понад 16 тис. цивільних українців: вдалося звільнити 168 людей.
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