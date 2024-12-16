РФ утримує понад 16 тис. цивільних громадян України в полоні, - Лубінець

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець на брифінгу, передає Укрінформ.

"У нас є окремий список, згідно з яким, за попередніми даними, в російських тюрмах знаходяться більш ніж 16000 цивільних громадян України", - розповів він.

Омбудсмен підкреслив, що Женевські конвенції та міжнародне гуманітарне право не передбачають обмін полонених на військовополонених.

"Ця процедура обміну передбачена виключно для військовополонених, але нам вдалось звільнити 168 цивільних громадян. Це невелика цифра, але є механізм, як ми можемо це робити. Українська сторона, перемовна група робить все, щоб повернути всіх з російського полону, в тому числі і журналістів", - заявив Лубінець.

За його словами, існує окремий перелік полонених журналістів. Уповноважений вважає, що росіяни утримують їх в полоні, катують та вбивають, щоб "закрити рота представникам засобів масової інформації на ТОТ".

Щонайменше три українські медійники з Мелітополя наразі перебувають у полоні РФ - Анастасія Глуховська, Ірина Левченко, Георгій Левченко.

Також Лубінець нагадав, що ворог досі не передав тіло померлої в полоні української журналістки Вікторії Рощиної.

"Російська сторона офіційно поінформувала батька, навіть переслали свідоцтво про смерть. З іншого боку, коли я почав піднімати питання щодо передачі тіла для належного поховання, то поки ми продовжуємо консультації", - додав омбудсмен.