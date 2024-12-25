Латвія передала Україні конфісковані у п'яних водіїв авто на 2,25 млн євро
Латвія передала Україні конфісковані у "п'яних водіїв" машини на загальну суму 2,25 млн євро
Про це повідомляє Delfi з посиланням на Службу державних доходів (VID).
16 лютого сейм Латвії одноголосно прийняв у терміновому порядку поправки до Закону про підтримку українського цивільного населення.
Ці поправки дозволяють передавати Україні автомобілі, які опинилися у власності латвійської держави. До таких машин входить транспорт, який був конфіскований у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного сп'яніння.
З моменту набрання чинності вищезгаданими змінами до закону уряд ухвалив кілька рішень про передачу Україні конфіскованих автомобілів. За даними VID, Україні було передано загалом 612 автомобілів вартістю, попередньо 2,25 млн євро.
- Заступник міністра оборони України Сергій Боєв зустрівся з послами та представниками МЗС Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Данії, Норвегії, Ісландії та Швеції для планування військової й фінансової допомоги Україні на 2025 рік.
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