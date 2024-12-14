ППО, резерви та підтримка ОПК: Міноборони обговорило з Північнобалтійськими країнами плани допомоги Україні на 2025 рік

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Боєв назвав основні вектори роботи з партнерами, серед яких протиповітряна та протиракетна оборона, резерви та підтримка оборонно-промислового комплексу України.

"Всебічний захист України залишається нашим головним завданням, і, окрім стабілізації ситуації на фронті, потрібно бути впевненими в обсягах допомоги на 2025 рік. Посилення ППО, ПРО, формування резервів та підтримка ОПК – основні вектори роботи", – підкреслив представник Міноборони.



Він подякував союзникам за допомогу, ознайомив з оперативною обстановкою на фронті, деталями Плану перемоги президента Володимира Зеленського, акцентував на першочергових потребах, що матимуть особливе значення для відсічі російської агресії вже на початку 2025 року.

Він також наголосив, що запрошення до НАТО залишається невіддільною частиною безпекових гарантій для України.

Крім того, сторони обговорили потенціал посилення санкцій в 16-му пакеті, над яким вже працює ЄС.

Окремо обговорили оновлену інформацію щодо залученості північнокорейських військових у війні проти України. Балтійські країни, зокрема, висловили занепокоєння посиленням співпраці Росії та КНДР.

Заступник міністра оборони України подякував країнам, що беруть участь в місії EUMAM, за успішні результати у навчанні українських військових та закликав розглянути можливість подальшого удосконалення форматів підготовки.

Також Боєв подякував країнам, що вже підтримали український ОПК шляхом прямих інвестицій, та запропонував знайти нові підходи для взаємовигідного розвитку оборонної галузі. Він ознайомив партнерів з можливостями вітчизняних виробників та закликав до ширшої взаємодії з компаніями країн-партнерів.