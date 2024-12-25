Тайвань зафіксував активність кораблів і літаків КНР навколо острова

Про це повідомляє міністерство оборони Тайваню.

"3 літаки і 6 кораблів НВАК, що здійснювали польоти навколо Тайваню, були виявлені сьогодні до 6 ранку (02:00 за Києвом)", - йдеться у дописі.

Крім цього, один з літаків увійшов у східну зону ППО Тайваню. Натомість військові відстежують ситуацію і "реагують відповідним чином".

3 PLA aircraft and 6 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 1 of the aircraft entered Taiwan’s eastern ADIZ. #ROCArmedForce have monitored the situation and responded accordingly. pic.twitter.com/mXS09nG8BW — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) ???????? (@MoNDefense) December 25, 2024