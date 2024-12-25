Тайвань зафіксував активність кораблів і літаків КНР навколо острова
Міністерство оборони Тайваню у середу, 25 грудня, зафіксувало щонайменше три бойові літаки та 6 кораблів армії Китаю навколо острова
Про це повідомляє міністерство оборони Тайваню.
"3 літаки і 6 кораблів НВАК, що здійснювали польоти навколо Тайваню, були виявлені сьогодні до 6 ранку (02:00 за Києвом)", - йдеться у дописі.
Крім цього, один з літаків увійшов у східну зону ППО Тайваню. Натомість військові відстежують ситуацію і "реагують відповідним чином".
- Напередодні Китай розгорнув свій найбільший військово-морський флот в регіональних водах за останні майже три десятиліття, що становить "велику загрозу" для Тайваню.
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