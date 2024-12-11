Найбільше з 1996 року: Тайвань назвав "великою загрозою" розгортання флоту КНР біля острова

Про це повідомляє Reuters.

Речник міністерства оборони Тайваню Сунь Ліфан заявив, що масштаб нинішнього розгортання китайських військово-морських сил є найбільшим з того часу, як Китай проводив військові навчання навколо Тайваню напередодні президентських виборів 1996 року.

Тайванських військових підняли по тривозі 9 грудня після повідомлення про те, що Китай зарезервував повітряний простір і розгорнув кораблі військово-морського флоту і берегової охорони.

"Нинішні навчання є найбільшими у порівнянні з попередніми чотирма. Незалежно від того, чи оголошували вони про навчання, вони становлять для нас велику загрозу", - заявив речник.