Тайвань підвищив рівень бойової готовності після того, як Китай розмістив 90 військових кораблів у водах поблизу острова

Про це повідомляє Reuters.

Китайські збройні сили розмістили близько 90 кораблів у водах навколо Тайваню, південних японських островів та Східнокитайського і Південнокитайського морів в рамках військових навчань.

Як повідомив високопоставлений представник тайванської служби безпеки, близько двох третин цих суден складає військово-морський флот.

Представник служби безпеки Тайваню зазначив, що масштаб розгортання китайського флоту і берегової охорони був більшим, ніж під час двох попередніх великих навчань навколо Тайваню в цьому році, які отримали назву "Спільний меч 2024-А" і "Спільний меч 2024-Б".

"Вперше вони націлені на весь острівний ланцюг, - додав він, маючи на увазі територію, яка простягається від Японії через Тайвань, Філіппіни й далі до Борнео, огороджуючи прибережні моря Китаю. - Вони мають на меті досягти тотального військового залякування шляхом позиціювання для контролю над внутрішньою частиною острівного ланцюга".

Китай також створив сім зон зарезервованого повітряного простору на сході своїх провінцій Фуцзянь і Чжецзян.

Тайванське міністерство оборони зазначило, що ці зони будуть діяти з понеділка по середу. Такі зони тимчасово зарезервовані й виділені для конкретного користувача на певний період, хоча інші рейси можуть проходити через них з дозволу диспетчерів, згідно з міжнародними правилами.

Як заявили тайванські військові, у відповідь на дії Китаю вони активізували свої навчання в стратегічних районах та відстежують ворожу військову активність.

Тайванське міністерство оборони наголосило, що "будь-які односторонні та ірраціональні, провокаційні дії можуть завдати серйозної шкоди миру і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні, і це не буде вітатися міжнародним співтовариством".