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Головна Світ Тайвань заявив, що Китай подвоїв кількість своїх військових кораблів навколо острова

Тайвань заявив, що Китай подвоїв кількість своїх військових кораблів навколо острова

Марія Науменко
8 грудня, 2024 неділя
12:24
Світ

У неділю, 8 грудня, міністерство оборони Тайваню заявило, що Китай майже вдвічі збільшив кількість своїх військових кораблів навколо острова за останні 24 години

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Про це повідомляє Reuters.

За даними відомства, протягом останніх 24 годин кількість кораблів зросла до 14, що вдвічі більше у порівнянні з попереднім днем.

У виданні зазначили, що цей інцидент стався на тлі зростання напруженості, пов’язаної з візитом президента Тайваню Лай Чінте, який нещодавно побував на Гавайях та Гуамі в рамках свого туру по Тихому океану. Китай вважає Тайвань своєю територією і розглядає такі візити як провокацію.

Міністерство оборони Тайваню також зазначило, що зафіксувало прольоти чотирьох китайських повітряних куль над Тайванською протокою, одна з яких пролетіла над північною частиною острова.

Водночас міністерство державної безпеки Китаю оприлюднило заяву, в якій звинуватило президента Лая в "слабкості" і спробах здобути незалежність.

У китайському оборонному відомстві заявили, що уряд Тайваню влаштовує "фальшиву демонстрацію сили", в той час, як уряд США "діє у змові з гангстерами й шакалами", підтримуючи Тайвань.

Тайвань, своєю чергою, наполягає на своєму праві на незалежність і відкидає будь-які претензії з боку Пекіна. 

  • Нагадаємо, 30 листопада Державний департамент США схвалив продаж Тайваню запчастин для літаків F-16 та радарів вартістю майже 385 мільйонів доларів.
Теги:
Новини
Китай
Тайвань
США
Військові новини
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