Тайвань заявив, що Китай подвоїв кількість своїх військових кораблів навколо острова
У неділю, 8 грудня, міністерство оборони Тайваню заявило, що Китай майже вдвічі збільшив кількість своїх військових кораблів навколо острова за останні 24 години
Про це повідомляє Reuters.
За даними відомства, протягом останніх 24 годин кількість кораблів зросла до 14, що вдвічі більше у порівнянні з попереднім днем.
У виданні зазначили, що цей інцидент стався на тлі зростання напруженості, пов’язаної з візитом президента Тайваню Лай Чінте, який нещодавно побував на Гавайях та Гуамі в рамках свого туру по Тихому океану. Китай вважає Тайвань своєю територією і розглядає такі візити як провокацію.
Міністерство оборони Тайваню також зазначило, що зафіксувало прольоти чотирьох китайських повітряних куль над Тайванською протокою, одна з яких пролетіла над північною частиною острова.
Водночас міністерство державної безпеки Китаю оприлюднило заяву, в якій звинуватило президента Лая в "слабкості" і спробах здобути незалежність.
У китайському оборонному відомстві заявили, що уряд Тайваню влаштовує "фальшиву демонстрацію сили", в той час, як уряд США "діє у змові з гангстерами й шакалами", підтримуючи Тайвань.
Тайвань, своєю чергою, наполягає на своєму праві на незалежність і відкидає будь-які претензії з боку Пекіна.
- Нагадаємо, 30 листопада Державний департамент США схвалив продаж Тайваню запчастин для літаків F-16 та радарів вартістю майже 385 мільйонів доларів.
- Актуальне
- Важливе