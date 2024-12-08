Тайвань заявив, що Китай подвоїв кількість своїх військових кораблів навколо острова

Про це повідомляє Reuters.

За даними відомства, протягом останніх 24 годин кількість кораблів зросла до 14, що вдвічі більше у порівнянні з попереднім днем.

У виданні зазначили, що цей інцидент стався на тлі зростання напруженості, пов’язаної з візитом президента Тайваню Лай Чінте, який нещодавно побував на Гавайях та Гуамі в рамках свого туру по Тихому океану. Китай вважає Тайвань своєю територією і розглядає такі візити як провокацію.

Міністерство оборони Тайваню також зазначило, що зафіксувало прольоти чотирьох китайських повітряних куль над Тайванською протокою, одна з яких пролетіла над північною частиною острова.

Водночас міністерство державної безпеки Китаю оприлюднило заяву, в якій звинуватило президента Лая в "слабкості" і спробах здобути незалежність.

У китайському оборонному відомстві заявили, що уряд Тайваню влаштовує "фальшиву демонстрацію сили", в той час, як уряд США "діє у змові з гангстерами й шакалами", підтримуючи Тайвань.

Тайвань, своєю чергою, наполягає на своєму праві на незалежність і відкидає будь-які претензії з боку Пекіна.