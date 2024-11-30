Запчастини для F-16 і радари: держдеп США схвалив продаж зброї Тайваню на $385 млн
Державний департамент США 30 листопада схвалив продаж Тайваню запчастин для літаків F-16 та радарів вартістю майже 385 мільйонів доларів
Про це пише Reuters з посиланням на заяву Пентагону.
У міноборони Тайваню заявили, що очікують набуття угодою чинності протягом місяця. За словами відомства, американське обладнання допоможе підтримувати боєздатність літаків F-16 і "створити надійні сили оборони".
"Тайвань та Сполучені Штати Америки продовжуватимуть зміцнювати своє партнерство в галузі безпеки та працюватимуть разом для підтримки миру та стабільності в Тайванській протоці та Індійсько-Тихоокеанському регіоні", - наголосили у міноборони Тайваню.
Згідно із законом США повинні надати Тайваню засоби захисту, попри відсутність дипломатичних звʼязків. На острів претендує комуністичний Китай, хоча Тайбей відкидає претензії Пекіна на суверенітет.
- 23 листопада на міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі колишня президентка Тайваню Цай Інвень заявила, що США повинні пріоритетно допомагати Україні, попри загрозу вторгнення китайських військ через Тайванську протоку на територію острова.
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