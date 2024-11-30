Запчастини для F-16 і радари: держдеп США схвалив продаж зброї Тайваню на $385 млн

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Пентагону.

У міноборони Тайваню заявили, що очікують набуття угодою чинності протягом місяця. За словами відомства, американське обладнання допоможе підтримувати боєздатність літаків F-16 і "створити надійні сили оборони".

"Тайвань та Сполучені Штати Америки продовжуватимуть зміцнювати своє партнерство в галузі безпеки та працюватимуть разом для підтримки миру та стабільності в Тайванській протоці та Індійсько-Тихоокеанському регіоні", - наголосили у міноборони Тайваню.

Згідно із законом США повинні надати Тайваню засоби захисту, попри відсутність дипломатичних звʼязків. На острів претендує комуністичний Китай, хоча Тайбей відкидає претензії Пекіна на суверенітет.