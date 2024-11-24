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Американська зброя Україні потрібніша: експрезидентка Тайваню закликала США зосередитись на допомозі Києву, а не Тайбею

Марія Науменко
24 листопада, 2024 неділя
12:29
Світ Цай Інвень

У суботу, 23 листопада, на міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі колишня президентка Тайваню Цай Інвень заявила, що США повинні пріоритетно допомагати Україні, попри загрозу вторгнення китайських військ через Тайванську протоку на територію острова

Зміст

Про це повідомляє Politico.

"Вони повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям, - зазначила Цай. За її словами, Тайвань ще має час для підготовки.

Цей виступ приурочений до недавніх коментарів адмірала Семюела Папаро, командувача Індо-Тихоокеанським командуванням, який стверджував, що постачання зброї Україні почало впливати на готовність американських військових до можливого конфлікту в Азії. 

"До цього року, коли більшість озброєнь були артилерійськими знаряддями та зброєю малої дальності, я казав: "Зовсім ні", - наголосив Папаро в аналітичному центрі Інституту Брукінгса. - Але зараз, зважаючи на те, що деякі з Patriot, які були застосовані, і деякі ракети "повітря-повітря", які були застосовані, це з'їдає запаси".

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Цай, яка залишила пост у січні, закликала американську допомогу Україні розглядати як стримуючий фактор проти агресії з боку Китаю. Вона підкреслила, що "перемога України слугуватиме найефективнішим стримуючим фактором для майбутньої агресії".

За останні вісім років Тайвань істотно наростив оборонні витрати, збільшивши їх на 80% до рекорду в 19 мільярдів доларів у 2024 році. Однак цього було недостатньо для задоволення вимог обраного президента США Дональда Трампа, який закликав Тайвань підвищити витрати на оборону до 10% від ВВП.

Цай ухилилася від відповіді на запитання про можливу закупівлю нової американської зброї під час нового президентства Трампа, зазначивши, що Тайвань очікує на поставку 66 нових винищувачів F-16V до кінця року. Водночас вона підтвердила, що США залишатимуться основним постачальником озброєння на острові.

У виданні підкреслили, що протягом останнього року, частково у відповідь на скарги союзників Трампа, які стверджували, що американська підтримка України є невигідною для США в Індо-Тихоокеанському регіоні, адміністрація Байдена стверджувала, що вона не перешкоджає здатності Пентагону підготуватися до конфлікту з Китаєм.

  • Раніше уряд Китаю заявив, що вживатиме "контрзаходів" для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності після надання пакета продажу зброї США Тайваню.
Теги:
Новини
Україна
Китай
зброя
Пентагон
Тайвань
Війна з Росією
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
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