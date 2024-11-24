Американська зброя Україні потрібніша: експрезидентка Тайваню закликала США зосередитись на допомозі Києву, а не Тайбею

Про це повідомляє Politico.

"Вони повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям, - зазначила Цай. За її словами, Тайвань ще має час для підготовки.

Цей виступ приурочений до недавніх коментарів адмірала Семюела Папаро, командувача Індо-Тихоокеанським командуванням, який стверджував, що постачання зброї Україні почало впливати на готовність американських військових до можливого конфлікту в Азії.

"До цього року, коли більшість озброєнь були артилерійськими знаряддями та зброєю малої дальності, я казав: "Зовсім ні", - наголосив Папаро в аналітичному центрі Інституту Брукінгса. - Але зараз, зважаючи на те, що деякі з Patriot, які були застосовані, і деякі ракети "повітря-повітря", які були застосовані, це з'їдає запаси".

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Цай, яка залишила пост у січні, закликала американську допомогу Україні розглядати як стримуючий фактор проти агресії з боку Китаю. Вона підкреслила, що "перемога України слугуватиме найефективнішим стримуючим фактором для майбутньої агресії".

За останні вісім років Тайвань істотно наростив оборонні витрати, збільшивши їх на 80% до рекорду в 19 мільярдів доларів у 2024 році. Однак цього було недостатньо для задоволення вимог обраного президента США Дональда Трампа, який закликав Тайвань підвищити витрати на оборону до 10% від ВВП.

Цай ухилилася від відповіді на запитання про можливу закупівлю нової американської зброї під час нового президентства Трампа, зазначивши, що Тайвань очікує на поставку 66 нових винищувачів F-16V до кінця року. Водночас вона підтвердила, що США залишатимуться основним постачальником озброєння на острові.

У виданні підкреслили, що протягом останнього року, частково у відповідь на скарги союзників Трампа, які стверджували, що американська підтримка України є невигідною для США в Індо-Тихоокеанському регіоні, адміністрація Байдена стверджувала, що вона не перешкоджає здатності Пентагону підготуватися до конфлікту з Китаєм.