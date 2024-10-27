Китай пригрозив вжити контрзаходів за продаж США зброї Тайваню
Уряд Китаю заявив, що вживатиме "контрзаходів" для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності після надання пакета продажу зброї США Тайваню
Про це пише Reuters.
У китайському МЗС рішуче засудили допомогу США Тайваню та виступили проти продажу зброї.
У відомстві також закликали США негайно припинити озброювати Тайвань, а також "небезпечні дії, які підривають мир та стабільність у Тайванській протоці".
"Китай вживе рішучих контрзаходів і вживе всіх необхідних заходів для надійного захисту національного суверенітету, безпеки та територіальної цілісності", - йдеться у повідомленні МЗС Китаю.
Reuters додає, що за останні 5 років Китай активізував свою військову діяльність навколо Тайваню, зокрема організувавши новий раунд військових навчань на початку жовтня.
- Нагадаємо, 25 жовтня Сполучені Штати схвалили потенційний пакет зброї Тайваню на $2 млрд, який включає передову бойову систему протиповітряної оборони, випробувану в Україні.
- Актуальне
- Важливе