Китай пригрозив вжити контрзаходів за продаж США зброї Тайваню

Про це пише Reuters.

У китайському МЗС рішуче засудили допомогу США Тайваню та виступили проти продажу зброї.

У відомстві також закликали США негайно припинити озброювати Тайвань, а також "небезпечні дії, які підривають мир та стабільність у Тайванській протоці".

"Китай вживе рішучих контрзаходів і вживе всіх необхідних заходів для надійного захисту національного суверенітету, безпеки та територіальної цілісності", - йдеться у повідомленні МЗС Китаю.

Reuters додає, що за останні 5 років Китай активізував свою військову діяльність навколо Тайваню, зокрема організувавши новий раунд військових навчань на початку жовтня.