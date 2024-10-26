США передадуть пакет зброї Тайваню на $2 млрд: він включає ППО, що була випробувана в Україні

Про це повідомляє Reuters.

Штати зобов’язані за законом надати Тайваню, на який претендує Китай, засоби для захисту, попри відсутність офіційних дипломатичних зв’язків, що викликає постійне обурення Пекіна.

Агентство Пентагону зі співробітництва у сфері безпеки та оборони заявило, що новий продаж складався з ракетних систем і радіолокаційних систем на суму $1,16 млрд на суму приблизно $828 млн. Основним підрядником ракетної системи стане компанія RTX Corp (RTX.N), повідомили в Пентагоні.

"Цей запропонований продаж відповідає національним, економічним інтересам і інтересам безпеки США, підтримуючи постійні зусилля одержувача з модернізації своїх збройних сил і підтримки надійної обороноздатності. Пропонований продаж допоможе підвищити безпеку одержувача та сприятиме підтримці політичної стабільності, військового балансу та економічного прогресу в регіоні", — йдеться в заяві.

Продаж ракетної системи призначений для трьох рішень ППО середньої дальності Національної удосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS), які включають передові ракети наземного повітря AMRAAM збільшеної дальності дії, додали в ньому.

Система NASAMS пройшла бойові випробування в Україні й представляє значне збільшення можливостей протиповітряної оборони, які Сполучені Штати експортують на Тайвань.

Джерело в уряді США повідомило агентству Reuters, що NASAMS є новою зброєю для Тайваню, а Австралія та Індонезія є єдиними іншими в регіоні, які зараз використовують її.

Міністерство оборони Тайваню привітало цю заяву, відзначивши "доведене" використання NASAMS в Україні та заявивши, що це допоможе спроможності протиповітряної оборони Тайваню в умовах частих військових маневрів Китаю.