Китай розпочав нові навчання з бойовою стрільбою навпроти Тайваню

Про це повідомляє Associated Press.

Згідно з повідомленням Адміністрації морської безпеки Китаю, навчання з бойовою стрільбою проходили поблизу островів Пінтан біля берегів провінції Фуцзянь з 09:00 до 13:00.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що китайські навчання є частиною щорічних навчань, і воно стежить за їх проведенням.

"Не можна виключати, що це один зі способів розширення стримуючого ефекту відповідно до динаміки в Тайванській протоці", - йдеться в заяві відомства.

У відповідь на дії Китаю США продовжують проводити через Тайванську протоку транзитні перевезення, які вони називають "свободою судноплавства". У неділю есмінець США USS Higgins і канадський фрегат HMCS Vancouver пройшли через вузьку смугу океану, що розділяє Китай і Тайвань.