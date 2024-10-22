Китай розпочав нові навчання з бойовою стрільбою навпроти Тайваню
Китай провів навчання з бойовою стрільбою біля узбережжя провінції Фуцзянь, що межує з Тайванем, лише через тиждень після масштабних повітряно-морських навчань
Про це повідомляє Associated Press.
Згідно з повідомленням Адміністрації морської безпеки Китаю, навчання з бойовою стрільбою проходили поблизу островів Пінтан біля берегів провінції Фуцзянь з 09:00 до 13:00.
Міністерство оборони Тайваню заявило, що китайські навчання є частиною щорічних навчань, і воно стежить за їх проведенням.
"Не можна виключати, що це один зі способів розширення стримуючого ефекту відповідно до динаміки в Тайванській протоці", - йдеться в заяві відомства.
У відповідь на дії Китаю США продовжують проводити через Тайванську протоку транзитні перевезення, які вони називають "свободою судноплавства". У неділю есмінець США USS Higgins і канадський фрегат HMCS Vancouver пройшли через вузьку смугу океану, що розділяє Китай і Тайвань.
- Збройні сили КНР 14 жовтня розпочали новий раунд військових навчань поблизу Тайваню. У Пекіні їх назвали попередженням "сепаратизму" влади острова. Також там заявили, що Китай ніколи не візьме на себе зобов’язання відмовитися від застосування сили проти Тайваню, проте прагне "мирного возз'єднання".
- Пізніше міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило рекордну кількість літаків Китаю - 153, які брали участь у військових навчаннях навколо острова.
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