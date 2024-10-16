Китай ніколи не відмовиться від застосування сили проти Тайваню, - уряд Пекіна
Китай ніколи не візьме на себе зобов’язання відмовитися від застосування сили проти Тайваню, проте прагне "мирного возз'єднання"
Про це заявив речник китайського Управління у справах Тайваню Чень Біньхуа після нещодавніх військових навчань Пекіна навколо острова, передає Reuters.
"Ми готові прагнути до перспективи мирного возз'єднання з максимальною щирістю і зусиллями. Але ми ніколи не візьмемо на себе зобов'язання відмовитися від застосування сили", - заявив речник.
За його словами, йдеться про втручання "зовнішніх сил" і дуже невеликої кількості тайванських сепаратистів, а не переважної більшості народу Тайваню.
"Незалежно від того, скільки військ має Тайвань і скільки зброї він придбає, і незалежно від того, втручаються зовнішні сили чи ні, якщо він (Тайвань) наважиться на ризик, це призведе до його власного знищення", - додав речник.
- Збройні сили КНР 14 жовтня розпочали новий раунд військових навчань поблизу Тайваню. У Пекіні їх назвали попередженням "сепаратизму" влади острова.
- Пізніше міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило рекордну кількість літаків Китаю - 153, які брали участь у військових навчаннях навколо острова.
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