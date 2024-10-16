Китай ніколи не відмовиться від застосування сили проти Тайваню, - уряд Пекіна

Про це заявив речник китайського Управління у справах Тайваню Чень Біньхуа після нещодавніх військових навчань Пекіна навколо острова, передає Reuters.

"Ми готові прагнути до перспективи мирного возз'єднання з максимальною щирістю і зусиллями. Але ми ніколи не візьмемо на себе зобов'язання відмовитися від застосування сили", - заявив речник.

За його словами, йдеться про втручання "зовнішніх сил" і дуже невеликої кількості тайванських сепаратистів, а не переважної більшості народу Тайваню.

"Незалежно від того, скільки військ має Тайвань і скільки зброї він придбає, і незалежно від того, втручаються зовнішні сили чи ні, якщо він (Тайвань) наважиться на ризик, це призведе до його власного знищення", - додав речник.