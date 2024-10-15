Тайвань зафіксував рекордну кількість літаків КНР, що брали участь у військових навчаннях

Про це повідомляє Reuters.

У щоденному зведенні про військову активність Китаю навколо острова міністерство оборони Тайваню заявило про 153 військові літаки, що перевищує показник 14 жовтня -125 літаків, який Тайбей назвав одноденним рекордом.

Зазначається, що 28 із цих літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яка раніше слугувала неофіційним бар'єром між сторонами.

Натомість іншими районами, де спостерігалася активність, були води біля південно-східного узбережжя, де розташована велика авіабаза Тайваню, і на південному заході, у верхній частині Південно-Китайського моря, на території контрольованих Тайванем островів Пратас.