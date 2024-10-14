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Головна Світ Китай розпочав нові навчання поблизу Тайваню: дата закінчення невідома

Китай розпочав нові навчання поблизу Тайваню: дата закінчення невідома

Євген Козярін
14 жовтня, 2024 понедiлок
05:20
Світ

Збройні сили КНР 14 жовтня розпочали новий раунд військових навчань поблизу Тайваню. У Пекіні їх попередженням "сепаратизму" влади острова

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Про це повідомляє Reuters.

Дати завершення навчань комуністичний Китай не називає.

Там заявили, що навчання "Joint Sword-2024B" проводяться в Тайванській протоці та районах на північ, південь і схід від Тайваню.

"Ці навчання також служать суворим попередженням щодо сепаратистських дій сил незалежності Тайваню. Це законна та необхідна операція для захисту державного суверенітету та національної єдності", - йдеться в заяві командування КНР.

Пекін опублікував карту, на якій показано дев'ять районів навколо Тайваню, де проходитимуть навчання: два на східному узбережжі острова, три на західному узбережжі, один на півночі та три навколо контрольованих Тайванем островів поруч із узбережжям Китаю.

В Пекіні зазначають, що їхні кораблі та літаки наближаються до Тайваню в "безпосередній близькості з різних напрямків", зосереджуючись на патрулюванні бойової готовності з моря і повітря, відпрацюванні блокування ключових портів і районів та імітації нападу на морські та наземні цілі.

Рада Тайваню з питань розробки політики у справах материкового Китаю заявила, що останні військові навчання та відмова Китаю від застосування сили були "відвертими провокаціями", які серйозно підірвали регіональний мир і стабільність.

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що направило свої сили.

  • Збройні сили Філіппін, США, Австралії, Канади, Франції та Японії 7 жовтня розпочали спільні військово-морські навчання біля північного філіппінського острова Лусон, який межує з Тайванем.

Теги:
Китай
Тайвань
Військові новини
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