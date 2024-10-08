Філіппіни за участі США та ще чотирьох країн розпочали військово-морські навчання

Про це інформує Reuters.

Вказано, що у навчаннях під назвою "Єдність" беруть участь майже тисяча моряків і персоналу з Австралії, Канади, Франції, Японії, Сполучених Штатів і Філіппін. Вони навчатимуться протичовнової, протидесантної і протиповітряної боротьби на тлі зростання напруження у відносинах з Китаєм.

Контрадмірал ВМС США Тодд Чіміката розповів, що навчання мають на меті "ефект стримування" і не спрямовані проти жодної країни.

"Мета цих навчань не в тому, щоб розпалювати ворожнечу. Вони спрямовані на забезпечення оперативної сумісності. В різних країнах є люди, які не дотримуються цих правил, тому ми повинні домовитись, щоб встановити ці стандарти", - сказав він.

Спільні навчання триватимуть дев'ять днів. У них братимуть участь есмінець ВМС США класу "Арлі Берк" з керованою ракетною зброєю USS Howard, канадський фрегат класу "Галіфакс" HMCS Vancouver і гелікоптер CH-148 Cyclone, а також японський літак-амфібія ForceShin Maywa US-2 і морський патрульний літак Kawasaki P-1 та військові кораблі з Філіппін.