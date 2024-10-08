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Філіппіни за участі США та ще чотирьох країн розпочали військово-морські навчання

Ольга Бабишена
8 жовтня, 2024 вiвторок
04:03
Світ Філіппіни, ВМС

Збройні сили Філіппін, США, Австралії, Канади, Франції та Японії 7 жовтня розпочали спільні військово-морські навчання біля північного філіппінського острова Лусон, який межує з Тайванем

Зміст

Про це інформує Reuters

Вказано, що у навчаннях під назвою "Єдність" беруть участь майже тисяча моряків і персоналу з Австралії, Канади, Франції, Японії, Сполучених Штатів і Філіппін. Вони навчатимуться протичовнової, протидесантної і протиповітряної боротьби на тлі зростання напруження у відносинах з Китаєм.

Контрадмірал ВМС США Тодд Чіміката розповів, що навчання мають на меті "ефект стримування" і не спрямовані проти жодної країни.

"Мета цих навчань не в тому, щоб розпалювати ворожнечу. Вони спрямовані на забезпечення оперативної сумісності. В різних країнах є люди, які не дотримуються цих правил, тому ми повинні домовитись, щоб встановити ці стандарти", - сказав він. 

Спільні навчання триватимуть дев'ять днів. У них братимуть участь есмінець ВМС США класу "Арлі Берк" з керованою ракетною зброєю USS Howard, канадський фрегат класу "Галіфакс" HMCS Vancouver і гелікоптер CH-148 Cyclone, а також японський літак-амфібія ForceShin Maywa US-2 і морський патрульний літак Kawasaki P-1 та військові кораблі з Філіппін.

  • 29 вересня військово-морські сили Філіппін, США, Австралії, Японії та Нової Зеландії провели спільне патрулювання у Філіппінському морі. 
Теги:
Франція
Японія
Канада
Австралія
Тайвань
Філіппіни
США
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