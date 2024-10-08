Філіппіни за участі США та ще чотирьох країн розпочали військово-морські навчання
Збройні сили Філіппін, США, Австралії, Канади, Франції та Японії 7 жовтня розпочали спільні військово-морські навчання біля північного філіппінського острова Лусон, який межує з Тайванем
Про це інформує Reuters.
Вказано, що у навчаннях під назвою "Єдність" беруть участь майже тисяча моряків і персоналу з Австралії, Канади, Франції, Японії, Сполучених Штатів і Філіппін. Вони навчатимуться протичовнової, протидесантної і протиповітряної боротьби на тлі зростання напруження у відносинах з Китаєм.
Контрадмірал ВМС США Тодд Чіміката розповів, що навчання мають на меті "ефект стримування" і не спрямовані проти жодної країни.
"Мета цих навчань не в тому, щоб розпалювати ворожнечу. Вони спрямовані на забезпечення оперативної сумісності. В різних країнах є люди, які не дотримуються цих правил, тому ми повинні домовитись, щоб встановити ці стандарти", - сказав він.
Спільні навчання триватимуть дев'ять днів. У них братимуть участь есмінець ВМС США класу "Арлі Берк" з керованою ракетною зброєю USS Howard, канадський фрегат класу "Галіфакс" HMCS Vancouver і гелікоптер CH-148 Cyclone, а також японський літак-амфібія ForceShin Maywa US-2 і морський патрульний літак Kawasaki P-1 та військові кораблі з Філіппін.
- 29 вересня військово-морські сили Філіппін, США, Австралії, Японії та Нової Зеландії провели спільне патрулювання у Філіппінському морі.
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