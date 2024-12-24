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Головна Війна з Росією Найбільше, чим Трамп може заохотити Путіна до миру, - це скасування болючих для РФ санкцій, - дипломат Хара
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Найбільше, чим Трамп може заохотити Путіна до миру, - це скасування болючих для РФ санкцій, - дипломат Хара

Марина Клюєва
24 грудня, 2024 вiвторок
22:13
Війна з Росією Дональд Трамп

Дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара припустив, чим Дональд Трамп може заохотити російського диктатора Володимира Путіна до миру в Україні

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У Путіна в голові не лише знищення України, але і певний привілейований статус Російської Федерації в Європі й в інших частинах світу. І, власне, тому, я абсолютно впевнений, що Дональд Трамп, нехай він може і поїхати першим візитом чи якимось іншим до Путіна, він не зможе досягнути цих цілей, оскільки несумісні ані цінності, ані інтереси Російської Федерації і Сполучених Штатів. Власне тому можна говорити лише про припинення вогню або замороження конфлікту, ну точно не про сталий, справедливий, тривалий мир. От я вже назвав головні, скажімо так, елементи, це норми, принципи і механізми. Їх не можна з Російською Федерацією зараз якимось чином переговорити і домовитися, оскільки Росія є те, що називається ревізіоністською потугою, їм і не подобається той світовий устрій, який склався після розвалу Радянського Союзу. Ну, і зрозуміло, зі зміною потуг на європейському континенті і в інших частинах світу", - зауважив він.

Олександр Хара зазначив, що російська економіка потерпає від дій санкцій, тому, на його думку, саме цим Трамп може схилити Путіна до миру.

"Тому я не думаю, що відбудеться така широкомасштабна нормалізація, хоча зрозуміло, що Трамп намагатиметься заохотити Путіна певними речами. І найбільше, чим він може заохотити, це скасуванням певних болючих для Росії санкцій. От нещодавно були дві хороших русских, звичайно, в лапках, Шульман і Собчак, і Собчак прощупувала питання, каже, що: "Ну, Путін, можливо, готовий погодитися віддати Україні чотири області". Ну, про Крим, звичайно, вони мовчать, в обмін на скасування санкцій, оскільки це доволі болюче б'є по російській економіці і схоже, що вони знаходяться на межі економічного колапсу. Власне, така часткова нормалізація може відбутися, але широкомасштабної такої нормалізації не може бути, допоки Україна буде не погоджуватися з новим статусом. Я маю на увазі, ми можемо молчазно визнати, що не можемо силою зброї звільнити всі території і відкладемо це в майбутнє”, - сказав дипломат. 

На його думку, важливо, щоб Україна не відмовилася від свого права на збройних захист і відвоювання тимчасово окупованих територій.

"І в цьому контексті, до речі, дуже важливо, щоб в умовах перемир'я чи миру, як завгодно його будуть називати, а найголовніше перед нашими західними партнерами, ми не погодилися на пункт, що ми збираємося лише дипломатією звільняти ці території. Тобто це буде стратегічна помилка України, якщо ми відмовимося від нашого права на збройний захист, на збройне звільнення наших територій. Але зрозуміло, що ми зараз в доволі скрутному становищі, і зараз поки що в нас немає достатньо сил, щоби виконати таке завдання. І, власне, якщо ми не будемо визнавати за Російською Федерацією незаконну окупацію, анексію українських територій, то зрозуміло, тоді і просто-напросто ця війна буде відкладена, якщо не на кілька років, то можливо там до наступного покоління. Сподіваюся, що ні", - додав директор Центру оборонних стратегій.

  • 22 грудня повідомлялося, що новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що чекатиме на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним для врегулювання війни в Україні.
  • 22 грудня стало відомо, що Трамп звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом розглянути можливість проведення мирних переговорів з Росією та відмови від окупованих територій.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
санкції проти Росії
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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