Путін погрожує Україні "багатократно більшими руйнуваннями" у відповідь на удар по Казані
Очільник Кремля Володимир Путін, коментуючи атаку дронів на Казань, висловив погрози Україні, що вона "зіткнеться з більш численними руйнуваннями"
Про це повідомляє пропагандистське видання "РБК. Новости. Главное".
Події у Казані він прокоментував за допомогою відеозв'язку на церемонії відкриття об'єктів повітряної та автодорожньої інфраструктури в регіонах РФ.
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Звертаючись до голови Татарстану Рустого Мініханова, Путін заявив: "Хто б і як би не намагався у нас чогось зруйнувати, він зіткнеться з багаторазово великими руйнуваннями в себе за це і пошкодує ще про те, що він намагається зробити у нас у країні".
- Уранці суботи, 21 грудня, під атакою безпілотників опинилося місто Казань, що в російській республіці Татарстан. Дрони начебто влучили у верхні поверхи будинків в елітних житлових комплексах. Протягом дня місцеві повідомляють про вибухи, які долинають із порохового заводу.
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