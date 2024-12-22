Путін погрожує Україні "багатократно більшими руйнуваннями" у відповідь на удар по Казані

Про це повідомляє пропагандистське видання "РБК. Новости. Главное".

Події у Казані він прокоментував за допомогою відеозв'язку на церемонії відкриття об'єктів повітряної та автодорожньої інфраструктури в регіонах РФ.

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Звертаючись до голови Татарстану Рустого Мініханова, Путін заявив: "Хто б і як би не намагався у нас чогось зруйнувати, він зіткнеться з багаторазово великими руйнуваннями в себе за це і пошкодує ще про те, що він намагається зробити у нас у країні".