Як працює метро під час повітряної тривоги

Метро у Києві

За актуальними даними місцевої влади під час тривоги зупиняється лише наземний транспорт, а пасажирів випускають на найближчій зупинці. Вони можуть перечекати на сполох у найближчому укритті, орієнтуючись на покажчики або використовуючи відповідні карти укриттів. При цьому карта тривог буде важлива, аби розуміти географію виникнення тривоги та час її дії. Для цього рекомендується використовувати додатки або спеціалізовані сайти.

Якщо говорити про метрополітен, то ситуація трохи інша. Закриваються до прийому пасажирів тільки наземні станції, відповідно перевезення наземним способом також не здійснюється. Підземні станції метро у свою чергу працюють як укриття. Станції Дніпро, Гідропарк, Лівобережна, Дарниця, Чернігівська та Лісова не можуть працювати як укриття. Рух транспорту продовжується на наступних станціях:

Арсенальна – Академмістечко;

Сирець – Видубичі;

Оскорки – Червоний Хутір;

синя гілка – повний маршрут.

Тому під час повітряної тривоги рекомендується наперед спланувати маршрут.

Метро у Харкові

У цьому місті метрополітен працює за таким же принципом, як у столиці України. Підземні станції метро працюють як укриття, а наземні станції перестають обслуговувати пасажирів, потяги не долають відкриття ділянки.

Метро у Дніпрі

Станції метро як укриття працюватимуть цілодобово, але сам метрополітен курсує з 5:35 до 23:00. За наявності повітряної тривоги потяги продовжують курсувати за графіком без зупинки. Тому за потреби можна не просто спуститися на станцію для захисту, а й сісти на потяг, щоб вирушити додому та повністю перебудувати свої плани.

Особливості метро як укриттів

Кожна людина, яка використовуватиме метро як укриття, отримує відповідний сервіс та обслуговування. Іноді тривоги тривають до 10-12 годин, тому за цей час людина може зголодніти, захоче випити води, а також може виникнути потреба в зарядці телефону. Тому відповідні станції метро, ​​що працюють як укриття, оснащуються такими елементами:

модульними лавками;

ковдрами та матрацами;

розкладними стільцями;

точками із зарядками USB;

інформаційними стендами та табло.

На станціях для додаткової зручності є точки мобільного зв'язку та бездротового мобільного інтернету 4G. Це дозволяє завжди бути на зв'язку з рідними та близькими, а також не нудьгувати під час утомливого очікування.

Як потрапити на станцію?

Усі охочі можуть потрапити на станцію метро під час повітряної тривоги. Немає жодних обмежень чи додаткових умов, але це нічний час, тобто. комендантський час, тоді необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу. Найкраще використовувати паспорт громадянина України та прописку. За потреби можна отримати додаткову інформацію у чергової станції або у представників правоохоронних органів.