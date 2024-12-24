Проблеми ВЛК: чому непридатних визнають придатними та як це впливає на обороноздатність України

Про всі проблеми проходження військово-лікарської комісії як військовозобов'язаними, так і військовими та про об'єктивність висновків стану здоров'я в ефірі Еспресо розповіли адвокат адвокатського об'єднання "Актум" ДмитроПетро Кушнаренко та лікарка, представниця групи медичних фахівців адвокатського об'єднання "Актум" Марина Троян.

Чому реформування ВЛК є важливим

За словами Дмитра Петра Кушнаренка, "армія забезпечує наше майбутнє".

"У реаліях сьогодення процедура проходження ВЛК є надважливою не лише для конкретної особи, хай то військовозобов'язаний або вже військовослужбовець, а й загалом для функціонування держави й обороноздатності армії. Маємо розуміти, що ВЛК є відправною точкою для подальшого соціального захисту військовослужбовців, зобов'язання щодо виконання якого взяла на себе держава. Йдеться про подальші пільги, виплати особам, які, на превеликий жаль, можливо, втратили певну частину свого здоров'я під час захисту Батьківщини", – пояснив адвокат.

Своєю чергою Марина Троян зазначила, що помилковий висновок ВЛК – це не лише про права людини та законність, а передусім про здатність конкретної особи виконувати бойові завдання відповідно до її стану здоров’я. До того ж це питання забезпечення боєздатності армії в цілому.

"Я, як лікарка та завідувачка відділення реабілітації, яке розташоване безпосередньо у прифронтовій зоні, маю щоденну комунікацію як із чинними військовослужбовцями, так і з цивільними. І можу навести декілька прикладів. У мого пацієнта, водія БМП, під час здійснення операції з доставлення особового складу на бойову позицію, стався епілептичний напад. Дякувати Богові, що трагедії не сталося, але ми бачимо на цьому прикладі, що помилкове рішення ВЛК могло призвести до втрати щонайменше п'яти осіб", – розповіла лікарка.

"Другий приклад із моєї практики, теж чинний військовослужбовець, під час евакуації пораненого з поля бою у нього відняло ногу внаслідок того, що людина має хронічне захворювання хребта. І трагедії теж вдалося уникнути, тому що було залучено додаткову евакуаційну групу", - додала вона й наголосила, що наведені приклади підтверджують своєчасність реформування ВЛК.

Чим може допомогти адвокат людині, яка збирається пройти ВЛК

За словами Дмитра Кушнаренка, адвокатське об’єднання "Актум" уже майже три роки здійснює супровід осіб при проходженні ВЛК, і як показала практика, юридична допомога є більш ефективною, коли адвокат працює в тандемі з лікарем.

Правник пояснив, що проходження лікарської комісії військовими можна умовно поділити на два процеси: юридичний і безпосередньо медичний. А сам процес проходження й підготовки до ВЛК має два складники: процедурний і матеріальний. Дотримання всіх процесуальних порядків, а саме процедури проходження ВЛК та, за необхідності, оскарження рішення ВЛК адвокат забезпечує адвокат. Він стежить за тим, аби людину спочатку відправили на повне обстеження, а за його результатами надали правильний висновок. Своєю чергою лікар супроводжує матеріальну сторону: встановлює діагнози, виявляє захворювання та надає оцінку загального стану здоров’я. Така робота у тандемі "адвокат-лікар" гарантує якість допомоги, яку отримують військові та військовозобов’язані під час проходження ВЛК.

Чому непридатних визнають придатними

На думку Дмитра Петра Кушнаренка, "військово-лікарські комісії певною мірою перебувають під зовнішнім тиском" – як з боку держави, яка намагається виконати мобілізаційний план, так і з боку суспільства, яке невдоволене тим, що ВЛК не проводить належну оцінку стану здоров'я щодо придатності осіб до військової служби.

"Наприклад, категорія Б - це непридатність до служби у десантно-штурмових військах. Проте придатність до служби у військах логістики й забезпечення", - зазначив адвокат.

Він пояснив, що тепер, у військових умовах, обмежено придатних більше не буде .ці лЛюди, які раніше були обмежено придатними, тепер можуть бути залучені, наприклад, до евакуації поранених із поля бою. Як правило, люди з такою категорією придатності є дійсно достатньо хворими. Тож виникає питання: як хвора людина може нести на собі пораненого, нерухомого бійця? Чи вистачить у неї сил і здоров’я для виконання таких завдань? До того ж ця особа фактично перебуває на лінії бойового зіткнення, але за журналом бойових розпоряджень нібито не бере участі в бойових діях, зауважив Дмитро Петро Кушнаренко.

Як підготуватися до ВЛК

За словами Марини Троян, більшість військовозобов’язаних помилково вважають, що при проходженні ВЛК їх будуть ретельно обстежувати.

"Зазвичай цього не відбувається з об'єктивних і суб'єктивних причин. Тому моя особиста порада – заздалегідь якісно підготуватися до проходження ВЛК, самостійно зробити всі необхідні дообстеження, мати відповідні консультативні висновки, які чітко відображають стадію захворювання й ті чи інші ускладнення, які у людини виникли", - сказала лікарка.

Своєю чергою Дмитро Петро Кушнаренко зазначив, що з військовими ситуація дещо складніша.

"У військових ситуація набагато складніша, ніж у військовозобов'язаних, оскільки вони позбавлені можливості пройти будь-яке обстеження у цивільних закладах охорони здоров'я і постійно перебувають у підпорядкуванні своєї військової частини. Тут треба діяти лише одним чином: звертатися з рапортами до медичних частин військової частини про погіршення стану здоров'я або про наявність певних симптомів, які могли б свідчити про певні захворювання, подавати рапорти про направлення їх на стаціонарне лікування і для можливого проходження ВЛК", - розповів адвокат.