Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Проблеми ВЛК: чому непридатних визнають придатними та як це впливає на обороноздатність України
Партнерський матеріал

Проблеми ВЛК: чому непридатних визнають придатними та як це впливає на обороноздатність України

Анна Хотіна
24 грудня, 2024 вiвторок
17:45
Суспільство

Ефективність та обороноздатність війська наразі є пріоритетом нашої країни, й надважливою в цьому є процедура проходження ВЛК

Зміст

Про всі проблеми проходження військово-лікарської комісії як військовозобов'язаними, так і військовими та про об'єктивність висновків стану здоров'я в ефірі Еспресо розповіли адвокат адвокатського об'єднання "Актум" ДмитроПетро Кушнаренко та лікарка, представниця групи медичних фахівців адвокатського об'єднання "Актум" Марина Троян.

Чому реформування ВЛК є важливим

За словами Дмитра Петра Кушнаренка, "армія забезпечує наше майбутнє".

"У реаліях сьогодення процедура проходження ВЛК є надважливою не лише для конкретної особи, хай то військовозобов'язаний або вже військовослужбовець, а й загалом для функціонування держави й обороноздатності армії. Маємо розуміти, що ВЛК є відправною точкою для подальшого соціального захисту військовослужбовців, зобов'язання щодо виконання якого взяла на себе держава. Йдеться про подальші пільги, виплати особам, які, на превеликий жаль, можливо, втратили певну частину свого здоров'я під час захисту Батьківщини", – пояснив адвокат.

Своєю чергою Марина Троян зазначила, що помилковий висновок ВЛК – це не лише про права людини та законність, а передусім про здатність конкретної особи виконувати бойові завдання відповідно до її стану здоров’я. До того ж це питання забезпечення боєздатності армії в цілому.

"Я, як лікарка та завідувачка відділення реабілітації, яке розташоване безпосередньо у прифронтовій зоні, маю щоденну комунікацію як із чинними військовослужбовцями, так і з цивільними. І можу навести декілька прикладів. У мого пацієнта, водія БМП, під час здійснення операції з доставлення особового складу на бойову позицію, стався епілептичний напад. Дякувати Богові, що трагедії не сталося, але ми бачимо на цьому прикладі, що помилкове рішення ВЛК могло призвести до втрати щонайменше п'яти осіб", – розповіла лікарка.

"Другий приклад із моєї практики, теж чинний військовослужбовець, під час евакуації пораненого з поля бою у нього відняло ногу внаслідок того, що людина має хронічне захворювання хребта. І трагедії теж вдалося уникнути, тому що було залучено додаткову евакуаційну групу", - додала вона й наголосила, що наведені приклади підтверджують своєчасність реформування ВЛК.

Чим може допомогти адвокат людині, яка збирається пройти ВЛК

За словами Дмитра Кушнаренка, адвокатське об’єднання "Актум" уже  майже три роки здійснює супровід осіб при проходженні ВЛК, і як показала практика, юридична допомога є більш ефективною, коли адвокат працює в тандемі з лікарем.

Правник пояснив, що проходження лікарської комісії військовими можна умовно поділити на два процеси: юридичний і безпосередньо медичний. А сам процес проходження й підготовки до ВЛК має два складники: процедурний і матеріальний. Дотримання всіх процесуальних порядків, а саме процедури проходження ВЛК та, за необхідності, оскарження рішення ВЛК адвокат забезпечує адвокат. Він стежить за тим, аби людину спочатку відправили на повне обстеження, а за його результатами надали правильний висновок. Своєю чергою лікар супроводжує матеріальну сторону: встановлює діагнози, виявляє захворювання та надає оцінку загального стану здоров’я. Така робота у тандемі "адвокат-лікар" гарантує якість допомоги, яку отримують військові та військовозобов’язані під час проходження ВЛК.

Чому непридатних визнають придатними

На думку Дмитра Петра Кушнаренка, "військово-лікарські комісії певною мірою перебувають під зовнішнім тиском" – як з боку держави, яка намагається виконати мобілізаційний план, так і з боку суспільства, яке невдоволене тим, що ВЛК не проводить належну оцінку стану здоров'я щодо придатності осіб до військової служби.

"Наприклад, категорія Б - це непридатність до служби у десантно-штурмових військах. Проте придатність до служби у військах логістики й забезпечення", - зазначив адвокат.

Він пояснив, що тепер, у військових умовах,  обмежено придатних більше не буде .ці лЛюди, які раніше були обмежено придатними, тепер можуть бути залучені, наприклад, до евакуації поранених із поля бою. Як правило, люди з такою категорією придатності є дійсно достатньо хворими. Тож виникає питання: як хвора людина може нести на собі пораненого, нерухомого бійця? Чи вистачить у неї сил і здоров’я для виконання таких завдань? До того ж ця особа фактично перебуває на лінії бойового зіткнення, але за журналом бойових розпоряджень нібито не бере участі в бойових діях, зауважив Дмитро Петро Кушнаренко.

Як підготуватися до ВЛК

За словами Марини Троян, більшість військовозобов’язаних помилково вважають, що при проходженні ВЛК їх будуть ретельно обстежувати.

"Зазвичай цього не відбувається з об'єктивних і суб'єктивних причин. Тому моя особиста порада – заздалегідь якісно підготуватися до проходження ВЛК, самостійно зробити всі необхідні дообстеження, мати відповідні консультативні висновки, які чітко відображають стадію захворювання й ті чи інші ускладнення, які у людини виникли", - сказала лікарка.

Своєю чергою Дмитро Петро Кушнаренко зазначив, що з військовими ситуація дещо складніша.

"У військових ситуація набагато складніша, ніж у військовозобов'язаних, оскільки вони позбавлені можливості пройти будь-яке обстеження у цивільних закладах охорони здоров'я і постійно перебувають у підпорядкуванні своєї військової частини. Тут треба діяти лише одним чином: звертатися з рапортами до медичних частин військової частини про погіршення стану здоров'я або про наявність певних симптомів, які могли б свідчити про певні захворювання, подавати рапорти про направлення їх на стаціонарне лікування і для можливого проходження ВЛК", - розповів адвокат.

 

Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
Микита Василенко
Автор Катерина Єсікова
24 грудня, 2024 вiвторок
Професор КНУ ім. Шевченка Василенко в ефірі у роспропагандиста образив українських жінок: студенти, ректор та Лубінець відреагували
Дональд Трамп
Автор Марія Науменко
22 грудня, 2024 неділя
Команда Трампа має намір оголосити про вихід США із ВООЗ "у перший день" після його вступу на посаду президента, - FT
МСЕК
Автор Олена Будько
23 грудня, 2024 понедiлок
Реформа МСЕК: у МОЗ розповіли, хто зі статусом інвалідності має пройти повторний огляд і коли
Київ
+0.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.81
    Купівля 41.81
    Продаж 42.38
  • EUR
    Купівля 43.54
    Продаж 44.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
24 грудня
19:07
Кабмін
Уряд пропонує позбавити державного захисту російську та білоруську мови
18:52
метро
Ексочільника метро Києва Брагінського оголосили в розшук за статтею про службову недбалість із тяжкими наслідками
18:41
Олександр Шовковський, Динамо
"Динамо" відмовилось від трансферу аргентинського форварда, - ЗМІ
18:24
Джо Байден
Байден розглядає запровадження нових санкцій проти енергетичного сектору РФ, - WP
18:24
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Тренер "Челсі" відреагував на поїздку Мудрика на бій Усика в Саудівську Аравію
18:18
OPINION
Я дуже втомився
18:05
Оновлено
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу: 11 постраждалих, один чоловік загинув
18:04
OPINION
Неформат, або "Дєвочкі на культурку"
17:55
Відправив коханці світлини: завдяки полковнику росгвардії Нацспротив викрив ворожу базу в Луганську
17:48
PR
Скільки коштує розробка інтернет-магазину: оцінка вартості та варіанти рішень
17:33
Україна - США, конгрес
Україна отримала від США перший транш у $1 млрд від заморожених активів РФ
17:29
ЗСУ
DeepState: Сили оборони вирвалися з Макарівки, яку захопила РФ, оточених підрозділів немає
17:24
Ексклюзив
"Орешник" путін
Ракета була готова мінімум 5 років тому, - Defense Express про "Орешник", яким РФ ударила по Дніпру
17:08
Соціальні мережі, месенджери, WhatsApp
У РФ обговорюють блокування дзвінків і голосових повідомлень у месенджерах "для боротьби з шахрайством"
16:55
ЗСУ
На фронті від початку доби зафіксували 179 боєзіткнень: найбільше ворожих атак на Покровському напрямку
16:41
Ексклюзив
ЗСУ
Війна може зайти на новий цикл, якщо не вдасться домовитися до кінця травня, - політолог Денисенко
16:38
Оновлено
На фото біженці з України
МЗС відреагувало на матеріал El Pais про те, що Київ нібито вимагає зупинити допомогу українським біженцям у ЄС
16:21
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі заявила про створення ради з підготовки нових виборів парламенту
16:14
Ексклюзив
Газовий лічильник
Підвищення може бути на копійки, навіть не на гривню: енергетичний експерт про тарифи на газ для споживачів
16:02
Ексклюзив
газова свердловина
Росія свідомо пішла на створення гуманітарної кризи у Придністров’ї, - політолог Руссу про припинення транзиту газу з РФ
16:00
OPINION
Католицькою Церквою управляє теолог-двієчник
15:57
Різдво на Еспресо
Різдво на Еспресо: трансляції богослужінь, поезії та музика
15:48
фейкові новини, fake news
У 17-й Полтавській бригаді НГУ спростували фейк щодо нібито зниження мобілізаційного віку
15:44
PR
Швидкісна новинка від Apple — MacBook Pro на базі чипа M4
15:22
Володимир Зеленський
Створення зернових хабів і гуманітарне розмінування: Зеленський провів розмову з президентом Анголи Лоренсу
15:11
Мінекономіки показало, які книжки найчастіше купують за єПідтримку
15:09
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Проглядаються всі ознаки: полковник запасу ВМС ЗСУ Селезньов про підготовку ворогом форсування р. Дніпро на Херсонщині
15:04
РФ вдарила по фермі на Сумщині: тварини загинули, рятувальники опинились під повторним обстрілом
14:45
Олександр Усик
"Ми зробимо це": Усик анонсував запис спільної пісні з Пивоваровим
14:44
У Михайлівському соборі відбулася урочиста церемонія спецпогашення марки "Нова радіть стала"
У Києві, у Михайлівському соборі погасили поштовий випуск з 5 марок "Нова радість стала"
14:41
Джо Ліндслі
Джо Ліндслі: У США починають розуміти, що лише українці знають, що таке свобода, і готові боротися за неї
14:18
Санта Клаус
Санта-Клаус розпочав навколосвітню подорож, щоб доставити дітям подарунки
14:02
Світовий банк
Велика Британія та Японія виділили Україні $1 млрд для зміцнення економіки
14:00
OPINION
Про шкоду "червоної" культури управління
13:49
Німеччина
Німеччина призупинила фінансування проєктів для Грузії на суму €237 млн
13:40
Ексклюзив
Центробанк Росії
Банк РФ зберіг облікову ставку на рівні 21%, інвестиційний банкір Фурса пояснив, що це означає
13:40
Ексклюзив
В Україну завітав ведмедик Паддінгтон, щоб долучитися до кампанії на підтримку дітей, позбавлених батьківського піклування
13:38
Тисяча гривень
"Тисяча Зеленського": 10,3 млн українців подали заявки на допомогу, понад 5 млн уже її отримали
13:36
Оновлено
Микита Василенко
Професор КНУ ім. Шевченка Василенко в ефірі у роспропагандиста образив українських жінок: студенти, ректор та Лубінець відреагували
13:23
Оновлено
Віктор Орбан
Орбан заявив про два варіанти завершення війни в Україні. У Путіна відреагували
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV