"Маємо спільне розуміння про тривалий мир": Зеленський провів переговори з фон дер Ляєн і Коштою
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 24 лютого, провів особисту зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Антоніу Коштою
Про це Зеленський написав у Telegram.
Український президент написав, що зустріч з європейськими лідерами пройшла добре.
Вони обговорили розвиток оборонної промисловості України, а також інвестиції у збільшення нашої української далекобійності.
"Маємо спільне розуміння, що досягнення справедливого й тривалого миру для України та гарантії безпеки потребують від Європи єдності. І ми та наші партнери повинні залишатися готовими відстоювати Україну силою, бо війна триває і Росія не хоче її справедливого завершення", - написав Зеленський.
За його словами, пріоритетом є розвиток української оборонної промисловості, зокрема виробництво далекобійних ракет і дронів.
Водночас лідери обговорили прогрес у процесі переговорів про вступ України до ЄС.
- Урсула фон дер Ляєн вважає, що теперішніх зусиль України достатньо, щоб стати членом Європейського Союзу раніше, ніж 2030 року.
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