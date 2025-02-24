"Маємо спільне розуміння про тривалий мир": Зеленський провів переговори з фон дер Ляєн і Коштою

Про це Зеленський написав у Telegram.

Український президент написав, що зустріч з європейськими лідерами пройшла добре.

Вони обговорили розвиток оборонної промисловості України, а також інвестиції у збільшення нашої української далекобійності.

"Маємо спільне розуміння, що досягнення справедливого й тривалого миру для України та гарантії безпеки потребують від Європи єдності. І ми та наші партнери повинні залишатися готовими відстоювати Україну силою, бо війна триває і Росія не хоче її справедливого завершення", - написав Зеленський.

За його словами, пріоритетом є розвиток української оборонної промисловості, зокрема виробництво далекобійних ракет і дронів.

Водночас лідери обговорили прогрес у процесі переговорів про вступ України до ЄС.