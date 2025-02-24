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Головна Війна з Росією Можуть зробити зону, де не працює Starlink, - нардеп Костенко про загрозу відключення в Україні системи супутникового зв’язку
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Можуть зробити зону, де не працює Starlink, - нардеп Костенко про загрозу відключення в Україні системи супутникового зв’язку

Марина Клюєва
24 лютого, 2025 понедiлок
22:24
Війна з Росією

Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко сумнівається що Україні відключать Starlink, але вважає, що є інші загрози

Зміст

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Що мається на увазі, наприклад, коли ми говоримо, що Ілон Маск відключе? В те, що він повністю відключе на території України, дійсно, важко повірити, тому що ми бачили, що вже і Польща робила заяви про те, що вони проплатили ці Starlink. І це вже така економічна угода, бізнесова. Інше питання - це те, що десь там щось Пентагон проплатив, і також, я думаю, що вони, скажімо, можуть вплинути, але це вже угода. Але інше, чи може Ілон Маск зробити зону, наприклад, 10-кілометрову по лінії зіткнення, де не працює Starlink? Так, може. Ми знаємо, що були випадки, коли, наприклад, відключалися дрони над Кримом, ну, дрони, які туди йшли над Кримом, тому що Starlink переставали працювати. Ми знаємо, що Starlink, наприклад, не працюють в Курській області, тому що це територія Російської Федерації. І теоретично, коли вони можуть сказати: "Дивіться, ми вам не відключаємо, але робимо зону вздовж лінії фронту не робочою 10 кілометрів", оце також може бути великою загрозою, що нам відключать саме там, де йдуть бойові дії", - сказав він. 

Роман Костенко зауважив, що на лінії бойового зіткнення рідко використовують Starlink, але у взводних та опорних пунктах ними користуються.

"Про дрони, які в нас працюють на Starlink, зараз в армії набирають популярність через те, що не потрібно бути присутнім на полі бою, а можна сидіти з Києва і керувати. Це от зараз за допомогою Starlink це хороша технологія, але зараз вона під загрозою. І ми маємо розуміти, що не можна розвивати свої спроможності тільки в цьому напрямку, тому що в один момент, навіть коли наші дрони будуть в повітрі або коли будуть наносити ураження противнику, по факту можуть це виключити. Або коли зроблять безполітну зону, як, до прикладу, можуть теоретично на нашій окупованій території, то також вони перестануть працювати. Тому, звичайно, треба паралельно спроможність і на звичайних дронах розвивати. Інше, якщо буде, це моє переконання, між нашою стороною і Російською Федерацією досягнуто якогось перемир'я, про що всі говорять, теж теоретично може бути вимкнуто", - зауважив нардеп.

Водночас народний депутат сумнівається, що є альтернативи системам супутникового зв’язку Starlink.

"Це складне питання. Те, що хтось зараз розповідає, можновладці, що в нас вже є альтернатива. Я в цьому сумніваюсь, я цього не бачив. Зараз Starlink працює всюди. Альтернатива, поки - це радіостанції, засоби зв'язку, там мотороли, ретранслятори якісь, а все інше - це набагато дорожче. Є інші компанії, які можуть пропонувати нам свої термінали, але ми розуміємо, скільки це буде коштувати: замінити десятки тисяч терміналів, проплатити їх і використовувати спутник низькоорбітні, високоорбітні, це вже питання інше", - вважає Роман Костенко.

  • 21 лютого Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express, зазначив, що з 2022 року проведена робота та знайдені альтернативи супутниковим терміналам Starlink.
  • 22 лютого повідомлялось, що американський мільярдер Ілон Маск спростував інформацію про те, що США погрожують Україні відключенням від системи супутникового звʼязку Starlink.
  • Віцепрем’єр Польщі Кшиштоф Гавковський у суботу, 22 лютого, заявив, що польська сторона продовжить забезпечувати роботу терміналів Starlink в Україні.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Крим
військові
ЗСУ
окуповані території
безпілотник
Ілон Маск
США
Курськ
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