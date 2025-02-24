Путін заявив, що РФ нібито нічого не має проти збереження української державності

Про це пише російське пропагандистське видання РИА Новости.

"Росія нічого не має проти збереження української державності, але територія не повинна використовуватися як ворожий плацдарм для Росії", - заявив Путін.

Водночас він наголосив, що президент України Володимир Зеленський стає токсичною фігурою для ЗСУ і для суспільства загалом. За його словами, Зеленський нібито загнав себе у глухий кут, заборонивши собі переговори з РФ.

"У Зеленського проблеми, оскільки щойно буде скасовано воєнний стан, йому одразу доведеться йти на вибори", - заявив диктатор.

Він також припустив, що шанси Зеленського перемогти на президентських виборах дорівнюють нулю.