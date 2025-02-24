"Я не вживаю ці слова легковажно": Трамп відмовився назвати Путіна диктатором

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на спільну пресконференцію з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Під час конференції у Трампа запитали, чи може він назвати диктатором Путіна.

"Я не вживаю ці слова легковажно", - заявив лідер США.

Після цього він почав говорити "втрачені життя" і "врегулювання".

"Ми подивимося, що вийде. Думаю, що у нас є шанс на справді хороше врегулювання між різними країнами, і ви знаєте, що ви говорите про Європу та про Україну як частину всієї цієї ситуації. Інша сторона також має велику підтримку. Подивимось, як усе вийде. Може вийде. Ви ніколи не можете компенсувати життя. Єдине, чого ви не можете. Можете компенсувати гроші, але ви не можете компенсувати життя. Багато втрачених життів", - сказав Трамп.

Що передувало

18 лютого президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив, що рівень довіри в Україні до президента впав до 4%. Зеленський у відповідь на це сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі".

Також глава Білого дому висунув претензію щодо допомоги Києву на $350 млрд, зауваживши, що ніколи не бачив жодного звіту про те, куди пішли ці гроші.

"У нас абсолютно різні цифри. У нас все дуже зрозуміло: нам війна коштувала $320 млрд. $120 млрд - це ми, народ України, платники податків. $200 млрд — це США та Європейський Союз. Це пакети зброї", - відповів на це Зеленський.