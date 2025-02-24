"Україна буде розраховуватися зі США 100 років поспіль": економіст Пендзин оцінив наслідки угоди про корисні копалини

Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері "Еспресо".

За його словами, основна мета "угоди" про корисні копалини полягає в тому, щоб Україна визнала борг перед США за раніше надану грантову допомогу за часів Байдена. Наразі йдеться про 100 мільярдів доларів.

"Рентні платежі в Україні становлять приблизно 2 мільярди доларів на рік. Якщо 50% рентних платежів спрямовувати в американський фонд, це буде близько мільярда доларів на рік. Якщо враховувати суму 100 мільярдів, яку Україна отримала у вигляді грантів з 2022 року, то Україна повинна буде розраховуватися зі Сполученими Штатами 100 років поспіль", - пояснив Пендзин.

На даний момент загальний борг України становить 166 млрд доларів. Наш річний валовий внутрішній продукт становить близько 180 млрд доларів. Таким чином, приблизно 80% від ВВП складає суверенний борг.

"Якби якийсь український політик погодився з цим боргом, то загальний борг України сягнув би 266 млрд доларів при ВВП у 180 млрд доларів. Боргу в розмірі 100 млрд доларів у нас ніколи не було. За українським законодавством це завдало б значних збитків державному бюджету", - сказав Пендзин.

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Американці хотіли створити в Україні фонд, який би повністю підпорядковувався їм і наповнювався грошима, частиною надходжень в український бюджет від видобувних компаній, що добувають нафту, газ та вугілля. Тобто від рентних платежів, які становили б 50% від вже знайдених корисних копалин.

"Якщо цього буде недостатньо, то додаткові надходження мали би йти від оренди портової інфраструктури та інших джерел. Цей фонд, який би контролювався американською владою, був би механізмом вилучення коштів з України в інтересах Сполучених Штатів Америки в розмірах, відповідних до грантової допомоги. При тому, що гранти - це безкоштовна допомога, а не кредит. Україна отримувала їх відповідно до рішень американського парламенту", - зазначив економіст.

Вчора президент висловив чітку позицію: не йдеться навіть про пів трильйона. Такої суми ніколи не було. Якщо говорити про 100 млрд доларів, то це були 70 млрд воєнно-технічної допомоги та 30 млрд макрофінансової допомоги. Але ці гранти були отримані нами відповідно до законодавства Сполучених Штатів Америки. Визнати цей борг було б абсолютно абсурдним рішенням, резюмував Пендзин.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Заступник командира 3-ї ОШБр підполковник ЗСУ Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".

У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.

12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом: Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.

Сполучені Штати Америки можуть закрити небо над західними миротворчими військами в Україні в обмін на рідкісноземельні мінерали, пише The Times із посиланням на британських урядовців.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США. Він звинуватив президента України Володимира Зеленського у непослідовності щодо угоди про корисні копалини.

21 лютого Bloomberg повідомило, що США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня.

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24 лютого міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів про угоду.