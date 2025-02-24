Засідання суду у справі екскомбата ЗСУ Лапіна перенесли на 3 березня

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Спочатку суд ухвалив рішення провести закрите засідання, чим були незадоволені присутні, але Лапін попросив виконати ці умови.

Екскомандир раніше казав у коментарі журналістам, що розуміє, що його судять за його рішення відводу військових.

"Ми втратили території, щоб зберегти життя людям", - пояснив Лапін, додавши, що завдяки цьому українські воїни продовжують воювати на напрямку.

Водночас депутат від "Європейської солідарності" й секретар комісії по фортифікаціях та безпілотниках Михайло Бондар вважає, що влада ув цій ситуації перекладає свою провину на військових

"Прокурори явно хочуть чимшвидше продовжити тримання під вартою, а судді пробують між тим попереносити (засідання, - ред.), щоб не нести за це відповідальність… Але телефонного дзвінка ніхто не відміняв, вони слухають Офіс президента і буквально вчора під час пресконференції Зеленського ми почули питання щодо військових. Він (президент, - ред.) сказав, що за втрати особового складу хтось має нести відповідальність. Я ще раз повернусь до того, з чого почав: Чонгар, підготовка до війни, ось хто має нести відповідальність - Офіс президента, Верховний головнокомандувач. Те, що він зараз робить, вибірково висмикуючи офіцерів і перекладаючи провину на них - він пробує відбілити себе і своїх 5-6 менеджерів ефективних, які провалили цю підготовку до вторгнення", - висловився він.

Також Бондар наголосив, що як народний депутат має допуск до держтаємниці, проте йому також відмовили у присутності на закритому засіданні.

Фото: Наталя Стареправо

"Засідання має бути відкритим, тому що резонанс у суспільстві дуже великий, суспільство хоче чути, чому судять військових під час війни. Верховна Рада прийняла закон про бойовий імунітет, де військових судити не мають права. Але дивлячись, як у нас зараз відбувається і як ставляться до наших громадян, і відповідно до військових, не зважають на бойовий імунітет. Закривають засідання - банально, щоб інші не чули, що там відбувається", - додав Бондар.

Згодом засідання перенесли на 3 березня, оскільки судді стало погано.

За словами адвоката Іллі Воробйова, закрите засідання не завершили. Захист висловив позицію щодо апеляційної скарги, а також висловилися прокурори, проте вони не встигли завершити виступ, адже головуючому колегії суддів стало погано.

Нове засідання має відбутися 3 березня об 11:00, до цього часу Лапін перебуватиме під вартою.

"Ми просимо скасувати, на нашу думку, незаконне рішення Печерського суду та звільнити Іллю Лапіна з-під варти. Ми вважаємо, що матеріали справи жодним чином не обґрунтовують підозру, там достатньо матеріалів, які навпаки - спростовують предʼявлену підозру й, зокрема, ключові тези щодо відсутності командира батальйону на командному пункті… Ми опитали свідків, які прямо підтвердили той факт, що він перебував весь час на командному пункті", - підкреслив Воробйов.

Що передувало

Співробітники ДБР спільно з СБУ 20 січня затримали трьох екскомандирів ЗСУ за підозрою в недбалості, яка призвела до захоплення росіянами частини Харківщини в травні 2024 року.

Фігурантами справи є бригадний генерал Юрій Галушкін, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання "Харків", генерал-лейтенант Артур Горбенко, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник Ілля Лапін, який раніше очолював 415-й батальйон цього з'єднання.

Затриманим оголосили підозру в недбалості, яка призвела до тяжких наслідків у військових умовах (ч. 4 ст. 425 КК України). Колишньому командиру 415-го ОСБ буде додатково повідомлено про підозру в самовільному залишенні поля бою (ст. 429 КК України).

21 січня в Києві відбувся суд над екскомандиром 415-го окремого стрілецького батальйону Іллею Лапіним та комбатом Юрієм Галушкіним - їх взяли під варту.

У Київському апеляційному суді 24 лютого розпочався розгляд скарги на застосування запобіжного заходу до генерала Галушкіна, однак його перенесли на 10 березня.