Засідання суду у справі екскомбата ЗСУ Лапіна перенесли на 3 березня
У понеділок, 24 лютого, розпочалось засідання у справі над екскомандиром 415-го окремого стрілецького батальйону Іллею Лапіним, якого підозрюють у недбалості, що призвела до захоплення окупантами частини Харківщини у травні 2024 року. Однак згодом засідання перенесли, оскільки судді стало погано
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.
Спочатку суд ухвалив рішення провести закрите засідання, чим були незадоволені присутні, але Лапін попросив виконати ці умови.
Екскомандир раніше казав у коментарі журналістам, що розуміє, що його судять за його рішення відводу військових.
"Ми втратили території, щоб зберегти життя людям", - пояснив Лапін, додавши, що завдяки цьому українські воїни продовжують воювати на напрямку.
Водночас депутат від "Європейської солідарності" й секретар комісії по фортифікаціях та безпілотниках Михайло Бондар вважає, що влада ув цій ситуації перекладає свою провину на військових
"Прокурори явно хочуть чимшвидше продовжити тримання під вартою, а судді пробують між тим попереносити (засідання, - ред.), щоб не нести за це відповідальність… Але телефонного дзвінка ніхто не відміняв, вони слухають Офіс президента і буквально вчора під час пресконференції Зеленського ми почули питання щодо військових. Він (президент, - ред.) сказав, що за втрати особового складу хтось має нести відповідальність. Я ще раз повернусь до того, з чого почав: Чонгар, підготовка до війни, ось хто має нести відповідальність - Офіс президента, Верховний головнокомандувач. Те, що він зараз робить, вибірково висмикуючи офіцерів і перекладаючи провину на них - він пробує відбілити себе і своїх 5-6 менеджерів ефективних, які провалили цю підготовку до вторгнення", - висловився він.
Також Бондар наголосив, що як народний депутат має допуск до держтаємниці, проте йому також відмовили у присутності на закритому засіданні.
Фото: Наталя Стареправо
"Засідання має бути відкритим, тому що резонанс у суспільстві дуже великий, суспільство хоче чути, чому судять військових під час війни. Верховна Рада прийняла закон про бойовий імунітет, де військових судити не мають права. Але дивлячись, як у нас зараз відбувається і як ставляться до наших громадян, і відповідно до військових, не зважають на бойовий імунітет. Закривають засідання - банально, щоб інші не чули, що там відбувається", - додав Бондар.
Згодом засідання перенесли на 3 березня, оскільки судді стало погано.
За словами адвоката Іллі Воробйова, закрите засідання не завершили. Захист висловив позицію щодо апеляційної скарги, а також висловилися прокурори, проте вони не встигли завершити виступ, адже головуючому колегії суддів стало погано.
Нове засідання має відбутися 3 березня об 11:00, до цього часу Лапін перебуватиме під вартою.
"Ми просимо скасувати, на нашу думку, незаконне рішення Печерського суду та звільнити Іллю Лапіна з-під варти. Ми вважаємо, що матеріали справи жодним чином не обґрунтовують підозру, там достатньо матеріалів, які навпаки - спростовують предʼявлену підозру й, зокрема, ключові тези щодо відсутності командира батальйону на командному пункті… Ми опитали свідків, які прямо підтвердили той факт, що він перебував весь час на командному пункті", - підкреслив Воробйов.
Що передувало
Співробітники ДБР спільно з СБУ 20 січня затримали трьох екскомандирів ЗСУ за підозрою в недбалості, яка призвела до захоплення росіянами частини Харківщини в травні 2024 року.
Фігурантами справи є бригадний генерал Юрій Галушкін, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання "Харків", генерал-лейтенант Артур Горбенко, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ та полковник Ілля Лапін, який раніше очолював 415-й батальйон цього з'єднання.
Затриманим оголосили підозру в недбалості, яка призвела до тяжких наслідків у військових умовах (ч. 4 ст. 425 КК України). Колишньому командиру 415-го ОСБ буде додатково повідомлено про підозру в самовільному залишенні поля бою (ст. 429 КК України).
21 січня в Києві відбувся суд над екскомандиром 415-го окремого стрілецького батальйону Іллею Лапіним та комбатом Юрієм Галушкіним - їх взяли під варту.
У Київському апеляційному суді 24 лютого розпочався розгляд скарги на застосування запобіжного заходу до генерала Галушкіна, однак його перенесли на 10 березня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.44 Купівля 41.44Продаж 41.95
- EUR Купівля 43.37Продаж 44.04
- Актуальне
- Важливе