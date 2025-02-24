Об’єднуємось заради перемоги: українці за кордоном проводять демонстрації до третьої річниці повномасштабної війни

Про це повідомляють організатори кампанії.

Вони зазначають, що географія акцій дуже широка – від Тайваню до Флориди, від Південно-Африканської республіки до Ірландії. Загалом на карті кампанії зареєстровано більше тисячі заходів у восьми десятках країн.







Координатори кампанії – ГО "Армія Громад України", СКУ, ICUV, – повідомили, що головною її метою є нагадування світу про війну в Україні та підвищення рівня підтримки нашої держави до такого рівня, щоб Україна не просто вистояла, а перемогла у війні з агресором - РФ.

На їхню думку, необхідними умовами для цього є:

Збільшення військової та фінансової підтримки з боку партнерів, в тому числі за рахунок конфіскації заморожених активів РФ;

Накладання нових санкцій на РФ;

Активніша боротьба із російською дезінформацією;

Визнання РФ країною-спонсором тероризму, а також такою, яка здійснює акт геноциду проти українського народу;

"У часи, коли старі союзи зазнають тріщин, а міжнародні організації недієздатні, цивілізований світ та його громадяни мають нарешті зрозуміти, що єдиним реальним гарантом їхньої безпеки є Україна та її Збройні Сили, а єдиним гарантом сталого миру стане перемога України та поразка РФ", - наголосили організатори.