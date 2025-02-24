Об’єднуємось заради перемоги: українці за кордоном проводять демонстрації до третьої річниці повномасштабної війни
23-24 лютого, у світі проходить глобальна проукраїнська кампанія #UniteforUkrainianVictory – Об’єднуємось заради перемоги України, присвячена відзначенню 3-х роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну
Про це повідомляють організатори кампанії.
Вони зазначають, що географія акцій дуже широка – від Тайваню до Флориди, від Південно-Африканської республіки до Ірландії. Загалом на карті кампанії зареєстровано більше тисячі заходів у восьми десятках країн.
Координатори кампанії – ГО "Армія Громад України", СКУ, ICUV, – повідомили, що головною її метою є нагадування світу про війну в Україні та підвищення рівня підтримки нашої держави до такого рівня, щоб Україна не просто вистояла, а перемогла у війні з агресором - РФ.
На їхню думку, необхідними умовами для цього є:
- Збільшення військової та фінансової підтримки з боку партнерів, в тому числі за рахунок конфіскації заморожених активів РФ;
- Накладання нових санкцій на РФ;
- Активніша боротьба із російською дезінформацією;
- Визнання РФ країною-спонсором тероризму, а також такою, яка здійснює акт геноциду проти українського народу;
"У часи, коли старі союзи зазнають тріщин, а міжнародні організації недієздатні, цивілізований світ та його громадяни мають нарешті зрозуміти, що єдиним реальним гарантом їхньої безпеки є Україна та її Збройні Сили, а єдиним гарантом сталого миру стане перемога України та поразка РФ", - наголосили організатори.
- Уранці понеділка, 24 лютого, біля російського генконсульства у французькому місті Марсель прогримів вибух. Попередньо, будівлю атакували коктейлями Молотова.
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