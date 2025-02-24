Ми зосереджуємося на тому, аби були відкриті чесні мирні перемовини, - прем'єр Іспанії Санчес

Про це він сказав на брифінгу президента Володимира Зеленського та іноземних лідерів 24 лютого.

"Зараз ми фокусуємось на тому, що в нас є - щоб були відкрити чесні мирні перемовини. І для цього дуже важливий довготривалий і справедливий мир для України і для Європи. Знаєте, зараз це основні питання, на які маємо дати відповідь. Звісно, ми дуже вдячні за це вікно можливостей, яке ми маємо, щоб говорити про мир, але надзвичайно важливо мати єдність ЄС, України, щоб ми всі були долучені до цих важливих перемовин", - заявив Санчес.

Також він нагадав, що у 2024 році Іспанія та Україна уклали двосторонню безпекову угоду строком на 10 років. За словами прем'єра, торік Мадрид надав €1 млрд військової допомоги Києву, запевнивши, що підтримка продовжуватиметься і у 2025 році.