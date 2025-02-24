РосЗМІ написали, що Сеул скасує санкції на постачання медобладнання до РФ. У ЦПД спростували

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Так, російське пропагандистське видання РИА Новости повідомило з посиланням на південнокорейське міністерство промисловості, торгівлі та ресурсів, що Сеул нібито вирішив з 28 лютого скасувати санкційні обмеження на постачання в Росію медичного обладнання.

Натомість у ЦПД написали, що насправді Південна Корея заявила про певні зміни у дозвільному порядку експорту продукції передових технологій до Росії та країн, залучених у війну. Там пояснили, що це робиться з метою запобігти їхньому використанню з воєнною метою.

"При цьому вивезення медичного обладнання з Південної Кореї до РФ можливе лише з гуманітарною, а не військовою метою. У разі виявлення порушень російських експортерів чекатимуть суворі покарання. Відповідно, вимога підтверджувати використання з гуманітарною метою і брати відповідні зобов'язання лишається", - йдеться у дописі.

Там пояснили, що відповідні повідомлення поширюють, щоб показати зменшення тиску на РФ з боку міжнародної спільноти.