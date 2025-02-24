РосЗМІ написали, що Сеул скасує санкції на постачання медобладнання до РФ. У ЦПД спростували
У мережі поширюють недостовірну інформацію, що Південна Корея нібито скасовує санкції на постачання медобладнання до Росії. У ЦПД відреагували на фейк
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Так, російське пропагандистське видання РИА Новости повідомило з посиланням на південнокорейське міністерство промисловості, торгівлі та ресурсів, що Сеул нібито вирішив з 28 лютого скасувати санкційні обмеження на постачання в Росію медичного обладнання.
Натомість у ЦПД написали, що насправді Південна Корея заявила про певні зміни у дозвільному порядку експорту продукції передових технологій до Росії та країн, залучених у війну. Там пояснили, що це робиться з метою запобігти їхньому використанню з воєнною метою.
"При цьому вивезення медичного обладнання з Південної Кореї до РФ можливе лише з гуманітарною, а не військовою метою. У разі виявлення порушень російських експортерів чекатимуть суворі покарання. Відповідно, вимога підтверджувати використання з гуманітарною метою і брати відповідні зобов'язання лишається", - йдеться у дописі.
Там пояснили, що відповідні повідомлення поширюють, щоб показати зменшення тиску на РФ з боку міжнародної спільноти.
- У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз ухвалив 16-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти РФ.
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