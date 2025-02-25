Супроводжував колону військ РФ до Києва: ексдепутату Одеської міськради оголосили підозру у держзраді
Колишньому депутату Одеської міськради від проросійської партії "Родіна" повідомили про підозру у державній зраді: 24 лютого 2022 року він супроводжував колону військ РФ до Києва
Про це інформує Одеська обласна прокуратура.
Вказано, що колишній депутат у 2014 році виїхав на територію Росії. Там він вів діяльність, яка школила суверенітету та незалежності України.
У день російського повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він приєднався до російських військових на тимчасово окупованій території Київської області та допомагав їм орієнтуватися на місцевості. Крім того, ексдепутат поширював кремлівські наративи серед мирного населення.
"Ексдепутат активно використовував свій Telegram-канал, де розміщував повідомлення з відкритими закликами до українських військових скласти зброю та не чинити опору. У своїх дописах виправдовував агресію РФ, інформував про перебіг окупації та розповсюджував дезінформацію", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі вказали, що згодом він під час інтерв'ю російському блогеру визнав свою співпрацю з окупантами та заявив, що Україна нібито не має шансів на перемогу.
Відтак, колишньому депутатові оголосили підозру у державній зраді, пропаганді війни, виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України, вчиненому з використанням засобів масової інформації (ч. 2 ст. 111, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України). Наразі його оголошено у розшук.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше на Донеччині Служба безпеки України затримала чоловіка, якого підозрюють у коригуванні російських ударів по локаціях Сил оборони на Покровському напрямку. Йому оголосили підозру в держзраді.
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