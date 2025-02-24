"Американці не хочуть, щоб ці мінерали потрапили до рук Китаю": нардепка Кравчук про угоду щодо корисних копалин

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"По-перше, ми вже не прогнулися, і президент Зеленський зайняв дуже чітку позицію. Зверніть увагу, якщо ми вже хочемо процитувати цей наступний пост в Truth Social Трампа, то він вже її (угоду, - ред.) називає економічним партнерством. І вже каже про десятки мільярдів доларів, вже не 500 мільярдів, вже десятки мільярдів доларів, а також "допоможе українській економіці зростати". Вже економічне партнерство. Тому очевидно, що Україна буде керуватися національними інтересами, але треба розуміти, що таке рідкісноземельні метали. Це не те, що ви можете буквально у себе на присадибній ділянці щось викопати і зразу знайти. Це дуже коштовні інвестиції. Це важливі метали, вони використовуються у різних і космічних технологіях і у різних виробництвах, але у нас вони глибоко залягають. Відповідно, це великі інвестиції і потім треба ще збагачувати цю руду, бо там принцип такий самий. Тобто фактично це інвестиції. І Україна, очевидно, щоб сама і так не могла це зробити", - сказала вона.

Євгенія Кравчук зауважила, що необхідно знайти баланс між економічним партнерством, і щоб всі відчували певну вигоду. Україна матиме економічну вигоду за рахунок інвестицій, але це повинно мати вигляд оплати наданої допомоги.

"Коли конгрес голосував, це не Байден виділяв своїм рішенням, попередній президент, конгрес голосував, не було якихось умов, що за це щось мають віддати. Це вже, скажімо так, така новація Трампа. Але з іншого боку, щоб зачепити інтерес американців для того, щоб вони потім думали: "Ага, може біля цього видобутку ще якусь систему ППО поставити, то, мабуть, варто". І більше того, тут же мова про те, що американці не хочуть, щоб ці чи копалини, чи ці всі мінерали, потрапили до рук Китаю. Бо, власне, якраз Китай найбільше зараз на своїй території видобуває і з африканськими країнами, там менше набагато, має певні угоди. Тому тут питання ще, щоб і Росія з Китаєм це не захопила. Але загалом я абсолютно вірю, що Україні вдасться максимально відстояти свої інтереси. І мені здається, це ще й хороший привід, щоб нарешті президент Зеленський зустрівся з президентом Трампом", - вважає народна депутатка.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії.

Заступник командира 3-ї ОШБр підполковник ЗСУ Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".

У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій.

12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом: Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство.

Сполучені Штати Америки можуть закрити небо над західними миротворчими військами в Україні в обмін на рідкісноземельні мінерали, пише The Times із посиланням на британських урядовців.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого стало відомо, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали і стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що хотів би бачити "якийсь рівень вдячності" за турботу з боку США. Він звинуватив президента України Володимира Зеленського у непослідовності щодо угоди про корисні копалини.

21 лютого Bloomberg повідомило, що США та Україна мають намір завершити угоду про корисні копалини до кінця тижня.

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Українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів про угоду щодо українських рідкісноземельних мінералів.

24 лютого президент Дональд Трамп заявив, що цього або наступного тижня проведе зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським для підписання угоди про корисні копалини.