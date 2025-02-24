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Президент Фінляндії Стубб запропонував європейським колегам створити власний план завершення війни в Україні

Катерина Єсікова
24 лютого, 2025 понедiлок
17:51
Світ президент Фінляндії Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб запропонував представникам європейських країн "сісти разом і продумати план" завершення війни Росії проти України

Зміст

Про це він заявив під час спільної зустрічі з високими іноземними гостями та з представниками ЗМІ.

За словами Стубба, через те, що країни ЄС не можуть бути присутніми за столом переговорів, їм необхідно продумати власний спільний план завершення війни в Україні.

"Останні два тижні, коли ми бачили зміни у трансатлантичному партнерстві, і ми тоді мали зрозуміти, що є нова реальність. І питання, як нам долучитися до цього, як ми можемо отримати свою долю", - заявив він.

На думку Стубба, відповідний план має складатися з трьох фаз. Він каже, що Україна вже перебуває на першій - фаза до переговорів. 

"Тут треба думати про те, як більше тиснути на Росію і фактично, як підтримувати краще пана Володимира Зеленського та Україну і які домовленості стосовно безпеки можуть бути", - каже Стубб.

Другою фазою, за словами президента Фінляндії, буде припинення вогню. Натомість третя фаза - мир. 

"Ми маємо зібратися разом і діяти разом. А для цього має бути план для американців. Якщо ви не показуєте план американцям, то ви не будете долучені до перемовин. А зараз перемовини відбуваються без нас, без жодного плану, стратегії. Саме тому, на мою думку, ця зустріч надзвичайно важлива і наступні два тижні також дуже важливі для майбутнього безпеки Європи", - додав європейський лідер.

  • Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що лише Україна може вирішувати, коли виникнуть умови для початку ефективних та довготривалих мирних переговорів.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
Фінляндія
США
допомога Україні
підтримка України
переговори з РФ
Світ про Україну
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