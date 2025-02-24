Зеленський заявив, що поговорив з Трампом під час засідання G7
Президент України Володимир Зеленський під час саміту G7 поспілкувався з американським колегою Дональдом Трампом. Він назвав розмову "дуже гарною"
Про це він заявив під час зустрічі із представниками ЗМІ, передає "Українська правда".
"Що стосується Дональда Трампа... Щойно ми мали розмову. Це була дуже гарна розмова у рамках засідання країн Великої сімки під керівництвом Канади", – заявив Зеленський.
За словами президента України, він сподівається, що Сполучені Штати продовжать підтримку на зразок інших партнерів: "Звісно, нам потрібно не втратити цю єдність між Європою та Сполученими Штатами".
Він також подякував Канаді за організацію саміту G7.
- Напередодні New York Times повідомляло, що Сполучені Штати виступають проти того, щоб називати Росію агресором у війні з Україною в заяві G7.
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