ООН ухвалила обидві резолюції щодо України. США не підтримали одну з них

Про це повідомляє пресцентр ООН.

Зазначається, що 93 країни підтримали резолюцію під назвою "Сприяння досягненню всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні". Натомість 18 країн виступили проти, 65 - утрималися.

#BREAKING



UN General Assembly ADOPTS resolution “Advancing a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine”; calls for deescalation, early cessation of hostilities and peaceful resolution of the war against Ukraine



RESULT

In favor: 93

Against: 18

Abstain: 65 pic.twitter.com/VhQ5Y1W2il — UN News (@UN_News_Centre) February 24, 2025

Серед країн, які не підтримали відповідну резолюцію, були Росія та США. За словами заступниці постпреда США при ООН Дороті Ші, попередні резолюції ООН, які містили засудження дій Росії та вказували на порушення нею міжнародного права, "не змогли зупинити війну".

"Настав час державам-членам повернутись до цілей і принципів Статуту, а саме – підтримання міжнародного миру та безпеки, зокрема шляхом мирного врегулювання спорів", - заявила вона.

Читайте також: Які наслідки відмови США підтримати резолюцію щодо України в ООН: пояснення юриста

Тим часом представник Росії в ООН Василь Небензя запропонував поправку з закликом "негайно припинити український конфлікт, у тому числі шляхом усунення його першопричин" до резолюції від США.

Як пише РБК-Україна, резолюція чітко називає російську агресію - агресією, підтверджує суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах, закликає до встановлення міцного миру вже цьогоріч, але тільки на основі принципу "територіальної цілісності держав", а також вимагає, щоб Росія "повністю та беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України" та припинила воєнні дії проти України і будь-які напади на цивільних осіб та інфраструктуру.

Американська версія резолюції

Пресцентр ООН повідомив, що Генеральна асамблея ООН також ухвалила американську версію резолюції.

#BREAKING



UN General Assembly ADOPTS resolution “The path to peace” with amendments



VOTING RESULT

In favor: 93

Against: 8

Abstain: 73 pic.twitter.com/wfY31Jqo7d — UN News (@UN_News_Centre) February 24, 2025

За резолюцію США "Шлях до миру" проголосували 93 держави-члени ООН, проти виступили 8, ще 73 – утримались. Україна стала однією з держав, що утримались під час голосування.

Водночас "проти" виступила й Росія, адже їхню правку про "припинення українського конфлікту" шляхом усунення "його першопричин" не врахували.

Як пише "Суспільне", в американському проєкті РФ не вказана як країна-агресорка. Резолюція від США називає війну в Україні "російсько-українським конфліктом", та "закликає якнайшвидше припинити конфлікт і надалі закликає до тривалого миру між Україною та Росією".