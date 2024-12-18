Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про права людини на ТОТ України, закликавши РФ повернути викрадених дітей

Про це повідомляє Укрінформ.

Резолюція покликана привернути увагу країн-членів ООН до жахливої ситуації з правами людини та забезпечити необхідний захист постраждалим, зокрема тисячам українських дітей, насильно депортованих або переміщених Росією.

Документ також закликає Російську Федерацію негайно та беззастережно повернути всіх українських дітей, у тому числі незаконно усиновлених або переданих на піклування.

"За" документ проголосували 81 країна, "проти" -14, "утрималися" - 80.

Проти голосували Білорусь, Буркіна Фасо, Бурунді, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер, Росія, Судан, Зімбабве.