Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про права людини на ТОТ України, закликавши РФ повернути викрадених дітей
Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна"
Про це повідомляє Укрінформ.
Резолюція покликана привернути увагу країн-членів ООН до жахливої ситуації з правами людини та забезпечити необхідний захист постраждалим, зокрема тисячам українських дітей, насильно депортованих або переміщених Росією.
Документ також закликає Російську Федерацію негайно та беззастережно повернути всіх українських дітей, у тому числі незаконно усиновлених або переданих на піклування.
"За" документ проголосували 81 країна, "проти" -14, "утрималися" - 80.
Проти голосували Білорусь, Буркіна Фасо, Бурунді, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Іран, Малі, Нікарагуа, Нігер, Росія, Судан, Зімбабве.
- Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій п'ятьох дітей віком від 6 до 17 років.
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