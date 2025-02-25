Путін запропонував США розробляти рідкісноземельні метали на окупованих територіях України
Очільник Кремля Володимир Путін запросив іноземних партнерів, зокрема США, до спільної роботи у сфері рідкісноземельних металів: пропонує розробляти їх на окупованих територіях України
Про це інформують російські пропагандисти з РИА Новости та Інтерфакс, посилаючись на інтерв'ю російського диктатора.
Путін сказав, що Росія готова запропонувати іноземним партнерам, серед яких США, працювати разом у сфері розробки рідкісноземельних металів. Він зазначив, що, мовляв, у РФ "на порядок більше ресурсів подібного роду, ніж в Україні".
"Ми із задоволенням працювали б спільно з будь-якими іноземними партнерами, зокрема з американськими. Що стосується нових територій, те саме. Ми готові залучити іноземних партнерів і на так звані нові, наші історичні території, які повернулися до складу Російської Федерації", - заявив Путін, маючи на увазі українські території, які тимчасово окупувала Росія.
- Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що загальна вартість рідкісноземельних корисних копалин, які зберігаються зараз на тимчасово окупованих Росією територіях України, сягає 350 мільярдів доларів.
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