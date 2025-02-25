Путін запропонував США розробляти рідкісноземельні метали на окупованих територіях України

Про це інформують російські пропагандисти з РИА Новости та Інтерфакс, посилаючись на інтерв'ю російського диктатора.

Путін сказав, що Росія готова запропонувати іноземним партнерам, серед яких США, працювати разом у сфері розробки рідкісноземельних металів. Він зазначив, що, мовляв, у РФ "на порядок більше ресурсів подібного роду, ніж в Україні".

"Ми із задоволенням працювали б спільно з будь-якими іноземними партнерами, зокрема з американськими. Що стосується нових територій, те саме. Ми готові залучити іноземних партнерів і на так звані нові, наші історичні території, які повернулися до складу Російської Федерації", - заявив Путін, маючи на увазі українські території, які тимчасово окупувала Росія.