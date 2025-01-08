МЗС Франції закликало Єврокомісію до жорсткіших заходів стосовно Ілона Маска

Про це пише Reuters.

За словами Барро, Європейська комісія повинна використовувати своє чинне законодавство набагато жорсткіше.

"Або Європейська комісія з максимальною твердістю застосовує закони, які існують для захисту нашого унікального простору, або ні. І в цьому разі вона повинна подумати про те, щоб повернути право робити це країнам-членам ЄС", - наголосив французький глава МЗС.