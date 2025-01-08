МЗС Франції закликало Єврокомісію до жорсткіших заходів стосовно Ілона Маска
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро звернувся до Європейської комісії із закликом до жорсткіших дій стосовно американського мільярдера Ілона Маска
Про це пише Reuters.
За словами Барро, Європейська комісія повинна використовувати своє чинне законодавство набагато жорсткіше.
"Або Європейська комісія з максимальною твердістю застосовує закони, які існують для захисту нашого унікального простору, або ні. І в цьому разі вона повинна подумати про те, щоб повернути право робити це країнам-членам ЄС", - наголосив французький глава МЗС.
- Напередодні президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гара Стьоре звинуватили Ілона Маска у втручанні в європейську політику та підтримці того, що президент Франції назвав "реакційним рухом" у світі.
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