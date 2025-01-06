Макрон і прем’єр Норвегії Стьоре звинуватили Маска у втручанні у вибори в країнах Європи
У понеділок, 6 січня, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гара Стьоре звинуватили американського мільярдера Ілона Маска у втручанні в європейську політику та підтримці того, що президент Франції назвав "реакційним рухом" у світі
Про це повідомляє Politico.
Макрон не назвав прямо імені Маска у своїй щорічній промові перед французькими послами в Парижі, утім опис був безпомилковий, зауважили у виданні.
"Десять років тому хто міг собі це уявити, якби нам сказали, що власник однієї з найбільших соціальних мереж у світі підтримає новий міжнародний реакційний рух і безпосередньо втрутиться у вибори, в тому числі в Німеччині", - сказав Макрон.
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гара Стьоре водночас заявив, що вважає "тривожним" те, що Маск, "людина з величезним доступом до соціальних мереж", буде "безпосередньо залучена" до політики інших націй.
Макрон запросив Маска і Трампа повернутися в Париж наступного місяця на довгоочікуваний саміт зі штучного інтелекту. Новообраний президент і його французький колега мали хороші стосунки під час першої каденції Трампа, які Макрон намагався відновити. Макрон був одним із перших західних лідерів, хто привітав Трампа з перемогою на виборах у листопаді.
Під час свого виступу Макрон заявив, що готовий працювати з новою адміністрацією США, попри побоювання щодо майбутньої торговельної війни та майбутнього війни в Україні.
"Ми змогли працювати з Трампом, ми знаємо, які є розбіжності, наприклад, щодо зміни клімату", - сказав він, зазначивши, що Трамп знає, що "Франція є надійним союзником".
Але він також додав, що якщо Європа буде "слабкою, то у неї мало шансів заслужити повагу".
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