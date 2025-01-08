Пережив допити, погрози та переслідування: з окупованої Херсонщини повернули 17-річного підлітка

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через свою проукраїнську позицію юнак пережив допити, погрози й переслідування від російської окупаційної влади", - йдеться у дописі.

Завдяки президентській ініціативі Bring Kids Back UA та наполегливій роботі команди Офісу Уповноваженого з прав людини, підлітка вдалося повернути до України.

Зараз він отримує психологічну, фінансову та гуманітарну підтримку.