Пережив допити, погрози та переслідування: з окупованої Херсонщини повернули 17-річного підлітка
З тимчасово окупованої Херсонської області вдалося повернути 17-річного хлопця, який через проукраїнську позицію пережив допити, погрози та переслідування
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Через свою проукраїнську позицію юнак пережив допити, погрози й переслідування від російської окупаційної влади", - йдеться у дописі.
Завдяки президентській ініціативі Bring Kids Back UA та наполегливій роботі команди Офісу Уповноваженого з прав людини, підлітка вдалося повернути до України.
Зараз він отримує психологічну, фінансову та гуманітарну підтримку.
- У грудні Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій шістьох дітей віком від 9 місяців до 17 років.
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