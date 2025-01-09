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Адміністрація Байдена не встигне використати "кілька мільярдів доларів" з пакета допомоги Україні, - Пентагон

Ольга Бабишена
9 січня, 2025 четвер
04:12
Війна з Росією Пентагон

Адміністрація очільника США Джо Байдена не встигне використати "кілька мільярдів доларів" з пакета допомоги, виділеного Україні, до закінчення повноважень чинного президента

Зміст

Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Її запитали, чи занепокоєна адміністрація Байдена тим, що "ви залишаєте досить значну суму грошей, не доставлену в Україну, у вигляді зброї та кількох мільярдів доларів" і чи зможе, можливо, Київ все ж отримати цю зброю. 

"Щодо України, то, як ви вже згадували, залишиться кілька мільярдів доларів, і нова адміністрація вирішуватиме, що вона робитиме з цими коштами, що залишилися", - сказала Сінгх. 

Вона наголосила, що Україна має двопартійну підтримку в Конгресі й "саме завдяки нашим зусиллям продовжує бути успішною на полі бою". 

"І я думаю, що цілком зрозуміло, що Українська оборонна контактна група - це більше, ніж просто спільне розуміння. Це спільна справа. І тому нова адміністрація має вирішити, що вона буде робити з тими повноваженнями, які залишилися, і що вона вирішить робити з тим, що залишилося. Але, звичайно, ми сподіваємося, що, знаєте, в певному сенсі, контактна група з питань оборони України продовжить свою роботу. Але, безумовно, підтримка України в Конгресі залишається сильною", - додала заступниця речника Пентагону. 

  • 20 квітня 2025 року палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
  • 15 листопада прессекретарка Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що президент США Джо Байден має намір використати усі надані конгресом кошти для допомоги Україні до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа 20 січня. 
  • 18 грудня речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що військової допомоги Україні, які вже надала та ще надасть адміністрація президента США Джо Байдена, мають покрити потреби ЗСУ в озброєнні, техніці та матеріалах до кінця 2025 року.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Пентагон
США
допомога США Україні
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