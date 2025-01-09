Адміністрація Байдена не встигне використати "кілька мільярдів доларів" з пакета допомоги Україні, - Пентагон

Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Її запитали, чи занепокоєна адміністрація Байдена тим, що "ви залишаєте досить значну суму грошей, не доставлену в Україну, у вигляді зброї та кількох мільярдів доларів" і чи зможе, можливо, Київ все ж отримати цю зброю.

"Щодо України, то, як ви вже згадували, залишиться кілька мільярдів доларів, і нова адміністрація вирішуватиме, що вона робитиме з цими коштами, що залишилися", - сказала Сінгх.

Вона наголосила, що Україна має двопартійну підтримку в Конгресі й "саме завдяки нашим зусиллям продовжує бути успішною на полі бою".

"І я думаю, що цілком зрозуміло, що Українська оборонна контактна група - це більше, ніж просто спільне розуміння. Це спільна справа. І тому нова адміністрація має вирішити, що вона буде робити з тими повноваженнями, які залишилися, і що вона вирішить робити з тим, що залишилося. Але, звичайно, ми сподіваємося, що, знаєте, в певному сенсі, контактна група з питань оборони України продовжить свою роботу. Але, безумовно, підтримка України в Конгресі залишається сильною", - додала заступниця речника Пентагону.