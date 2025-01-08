Дешам підтвердив, що піде з посади головного тренера збірної Франції

Про це Дешам заявив у інтерв'ю TF1 та LCI.

За його словами, після завершення контракту зі збірною Франції у 2026 році він має намір залишити національну команду.

"Це буде 2026 рік. Я планую працювати до наступного чемпіонату світу та на цьому зупинитися. Ви повинні у певний момент сказати "стоп". 14 років — це багато. Я тут не задля рекордів. Найважливіше, що збірна Франції впродовж багатьох років залишається на вершині", - сказав Дешам.

56-річний Дідьє Дешам очолив збірну Франції у 2012 році. Під його керівництвом вона виграла чемпіонат світу - 2018 та Лігу націй - 2022. На ЧС-2022 та Євро-2016 французи здобули срібні медалі.

Крім збірної Франції Дешам очолював французькі "Монако" і "Марсель" та італійський "Ювентус".

Жеребкування відбору ЧС-2026

Збірна Франції є потенційним суперником збірної України у кваліфікації ЧС-2026. Вона потрапить в одну групу з командою Серія Реброва, якщо у березні переможе у чвертьфіналі Ліги націй Хорватію. Також з українцями в групі зіграють Азербайджан та Ісландія.

У разі поразки від хорватів французи зустрінуться у кваліфікації з Чехією, Чорногорією, Фарерськими островами та Гібралтаром.