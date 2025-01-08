Російський пропагандист Кеосаян пережив клінічну смерть та впав у кому
У середу, 8 січня, стало відомо, що російський пропагандист Тигран Кеосаян впав у кому
Про це пише пропагандистка Маргарита Симоньян, яка є дружиною Кеосаяна.
За словами Симоньян, Тигран Кеосаян вже давно мав проблеми зі серцем. Станом на зараз відомо, що російський пропагандист перебуває у комі.
Кеосаян просував українофобні, сексистські, расистські та шовіністські наративи. Займався пропагандою: виправдовував російську агресію і воєнні злочини проти України. Перебуває у базі "Миротворець".
- У квітні 2024 року Служба безпеки України заочно повідомила про підозру пропагандистці Маргариті Симоньян, яка поширює наративи Кремля й у грудні минулого року закликала до масового вбивства українських дітей.
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