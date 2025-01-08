Російський пропагандист Кеосаян пережив клінічну смерть та впав у кому

Про це пише пропагандистка Маргарита Симоньян, яка є дружиною Кеосаяна.

За словами Симоньян, Тигран Кеосаян вже давно мав проблеми зі серцем. Станом на зараз відомо, що російський пропагандист перебуває у комі.

Кеосаян просував українофобні, сексистські, расистські та шовіністські наративи. Займався пропагандою: виправдовував російську агресію і воєнні злочини проти України. Перебуває у базі "Миротворець".