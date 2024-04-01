СБУ заочно оголосила підозру пропагандистці Симоньян, яка закликала вбивати українських дітей
Служба безпеки України заочно повідомила про підозру пропагандистці Маргариті Симоньян, яка поширює наративи Кремля й у грудні минулого року закликала до масового вбивства українських дітей
Про це повідомляє СБУ.
"Служба безпеки задокументувала нові злочини російської пропагандистки Маргарити Симоньян, яка закликала до геноциду українців. Фігурантка очолює міжнародний рупор Кремля – телеканал RT і входить до медійного пулу Путіна", - йдеться в повідомлення.
Відповідно до слідства, Симоньян одна з перших підтримала повномасштабне російське вторгнення в Україну та воєнні злочини РФ.
До її задокументованих злочинів входять публічні заклики до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року, неодноразова агітація до продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України. Також пропагандистка поширює наративи Кремля в ефірах російських телеканалів, а також через "авторські" дописи у своєму Telegram-каналі.
У СБУ також наголошують на участі фігурантки в телевізійній передачі іншого пропагандиста РФ - Володимира Соловйова.
"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Симоньян про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 442 (геноцид); ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 436 (пропаганда війни); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників)", - зазначають у СБУ.
Так як фігурантка переховується від правосуддя на території Росії, зараз тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.
У Службі безпеки нагадали, що Симоньян уже повідомляли про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України в березні минулого року.
Хто така Симоньян
Одна з головних та найвідоміших путінських пропагандисток 43-річна Маргарита Симоньян є головною редакторкою телеканалу RT, міжнародного інформаційного агентства "Росія сьогодні" та інформаційного агентства "Sputnik".
Свою кар'єру пропагандистка розпочала з висвітлення, природно, у потрібному світлі, Чеченської війни. Продовжила висвітлення трагедії у Беслані. Від початку нульових Симоньян переїжджає до Москви й дуже швидко потрапляє до президентського пулу журналістів.
Вочевидь, що на ниві пропаганди Маргарита демонструвала неабиякі здібності, які дозволили їй у 25 років очолити свіжостворений канал Russia Today. Щодня, рік за роком Симоньян бреше практично про все: спотворює факти, маніпулює, перекручує, замовчує, подає все у потрібному владі ключі й за це отримує величезні гроші. Щобільше, вона не лише отримує кошти за свою пропагандистську роботу, вона ще їх активно краде з кишень російських платників податків.
З 7 січня 2023 року Симоньян перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання і їй заборонено в'їзд до Республіки Вірменія.
11 березня 2022 року Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила про оголошення підозри російській пропагандистці Маргариті Симоньян.
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