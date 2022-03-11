Симоньян планують оголосити у міжнародний розшук, - Венедіктова
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила про оголошення підозри російській пропагандистці Маргариті Симоньян
Про це вона написала у Facebook.
Згідно з документами, які опублікувала генпрокурорка пропагандистці інкримінують статтю 110 КК України - "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".
"Симоньян Маргарита Семенівна, ваш процесуальний статус в Україні – підозрювана особа. Поспішаю вас повідомити, що слідчий суддя українського компетентного суду, заслухавши доводи українських прокурорів, викладені у відповідному клопотанні, знайшов їх обґрунтованими та мотивованими. Таким чином, український суд дозволив вас, Маргарите Семенівно, заарештувати та доставити до суду для обрання запобіжного заходу", - зазначила Венедіктова.
За її словами, українські прокурори мають намір найближчими днями ініціювати процес оголошення підозрюваної особи в міжнародний розшук.
"На думку української прокуратури та посилаючись на практичний досвід, ви повинні розуміти, що будете затримані при перетині кордону іншої держави з метою подальшої екстрадиції до України", - написала генпрокурорка.
Венедіктова зазначила, що вираз пропагандистки "Росія, мати, забери Донбас додому!" – це одна із сотні причин, яка змусила українських прокурорів звернути на вас увагу.
"Сьогодні українські прокурори хочуть запросити вас до нас додому", - підсумувала генпрокурорка.
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