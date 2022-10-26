Російській пропагандистці Симоньян заборонили в'їзд до Вірменії

Про це Симоньян повідомила у telegram.

За її словами, в'їзд до Вірменії заборонили їй та депутату держдуми Росії Костянтину Затуліну, який нібито "багато років затято підтримував Вірменію".

Раніше Затулін також повідомляв, що отримав листа про небажаність його приїзду до Вірменії.

У листі зазначається, що публічні висловлювання Затуліна на адресу Вірменії завдають шкоди "розвитку дружніх та союзницьких відносин між двома державами".

За даними вірменських ЗМІ, Затуліну заборонили в'їзд через те, що він багаторазово публічно звинувачував владу Вірменії у поразці під час 44-денної війни у Нагірному Карабаху.

Маргарита Симоньян є за національністю вірменкою.

24 жовтня російського пропагандиста Антона Красовського, який в ефірі Russia Today закликав топити українських дітей, звільнили з каналу.

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