Про це повідомила головна редакторка Russia Today, пропагандистка Маргарита Симоньян.

Вона зазначила, що висказування Красовського "дике та бридке" і закликала його пояснити, як такі слова "зірвалися з його язика".

"Можливо, Антон пояснить, яким тимчасовим божевіллям воно (висловлювання - прим.ред) було викликано і як це зірвалося з його язика. Важко повірити, щоб Красовський щиро вважав, що треба топити дітей. Здивування, що скажеш", - пише Симоньян.

Пропагандистка оголосила про зупинення співпраці RT з Красовським. Вона зазначила, що не може дозволити, аби спільнота вважала, що колектив каналу розділяє цю думку.

Наостанок Симоньян побажала дітям Донбасу та України "якнайшвидшого завершення війни", аби вони "могли навчатися у школах тою мовою, яку вважають рідною".

Своєю чергою Красовський, у своєму телеграмі написав, що йому "дійсно незручно", що він "не побачив тонкої грані".

"Ну буває так: сидиш в ефірі, тебе несе. і ти не можеш зупинитися", - пише він.

Красовський попросив вибачення перед Симоньян та глядачами й висловив сподівання, що його пробачать.

23 жовтня Антон Красовський на Russia Today закликав "топити українських дітей". Кулеба своєю чергою висловив вимогу заборонити мовлення каналу в усьому світі.

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