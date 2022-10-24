Російського пропагандиста, який закликав топити українських дітей, звільнили з Russia Today
Російського пропагандиста Антона Красовського, який в ефірі Russia Today закликав топити українських дітей, звільнили з каналу, не зважаючи на вибачення
Про це повідомила головна редакторка Russia Today, пропагандистка Маргарита Симоньян.
Вона зазначила, що висказування Красовського "дике та бридке" і закликала його пояснити, як такі слова "зірвалися з його язика".
"Можливо, Антон пояснить, яким тимчасовим божевіллям воно (висловлювання - прим.ред) було викликано і як це зірвалося з його язика. Важко повірити, щоб Красовський щиро вважав, що треба топити дітей. Здивування, що скажеш", - пише Симоньян.
Пропагандистка оголосила про зупинення співпраці RT з Красовським. Вона зазначила, що не може дозволити, аби спільнота вважала, що колектив каналу розділяє цю думку.
Наостанок Симоньян побажала дітям Донбасу та України "якнайшвидшого завершення війни", аби вони "могли навчатися у школах тою мовою, яку вважають рідною".
Своєю чергою Красовський, у своєму телеграмі написав, що йому "дійсно незручно", що він "не побачив тонкої грані".
"Ну буває так: сидиш в ефірі, тебе несе. і ти не можеш зупинитися", - пише він.
Красовський попросив вибачення перед Симоньян та глядачами й висловив сподівання, що його пробачать.
- 23 жовтня Антон Красовський на Russia Today закликав "топити українських дітей". Кулеба своєю чергою висловив вимогу заборонити мовлення каналу в усьому світі.
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